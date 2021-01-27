أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الخصخصة ستزيد بنسبة 20% في عام 2021 في قطاع المياه والرعاية الصحية والتعليم ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.

وأضاف الجدعان خلال جلسة ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المنعقد في الرياض اليوم وغداً، أن المملكة قامت بإصلاح سوق المال - الأسهم والديون، وساهم ذلك في زيادة السيولة بنسبة 200% ومتوقع أن نرى نموا أكبر لأن السوق له عمق والمستثمر يتطلع إلى عوائد آمنة.

وأشار إلى إن التنوع هو معادلة رابحة بالنسبة للحكومة وأنها تبني الاقتصاد لينمو، وذلك سيساعد على النمو في الضريبة، مضيفاً أن الضريبة ستجلب العوائد الحكومية التي ستمكن للحكومة تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.

وذكر أن جائحة كورونا اختبرت قوة ونجاح رؤية 2030 وأن السعودية اجتازتها بنجاح.

وحول الاستثمار في السعودية، قال وزير المالية: «ممارسة الأعمال والاستثمار أصبحت سهلة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد توافر البيانات والشفافية والوضوح في ممارسة الأعمال والميزانية والإنفاق وإدارة المدفوعات الخاصة».

وأشار إلى أن الحكومة نفذت الكثير من الاستثمارات في التقنية وذلك سهل عليها الانتقال من العالم الواقعي إلى الافتراضي أثناء الجائحة وبعدها، موضحا أن الفرص في السعودية هائلة، بعضها في الصناعات التقليدية، وبعضها تركز عليها الحكومة مثل التغير المناخي وقطاع الطاقة المتجددة وهي جانب مهم في الاستثمار لديها.