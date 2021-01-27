توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام بعد أزمة فايروس كورونا التي تسببت بأضرار فادحة. وأعلنت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث، أمس (الثلاثاء)، أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة ستضع حدا للوباء وتسمح باستئناف عجلة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، قد عزز توقعات النمو هذا العام وصولا إلى 5.5%. وقال الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن «هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-2022 على مستوى العالم».وتوقع الصندوق أن يكون النمو في الولايات المتحدة أعلى بنقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة عند 5.5% في أقوى معدل له منذ 1984. وتوقع أن تسجل الصين نموا بنسبة 8.8%. وقال الصندوق إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام.