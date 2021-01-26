أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان له على «تداول»، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6250 صكاً (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية للصك بلغت 200 ألف دولار.

وأضاف أن عائد الصك بلغ 3.50% في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 26 يناير 2027 (لا يحتسب يوم 26 يناير 2027)، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة ضبط معدل العائد في 26 يناير 2027 وكل 6 سنوات بعد ذلك.

وبين البنك أن مدة استحقاق الصك مستمرة (بدون تاريخ استحقاق)، لافتاً إلى أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.