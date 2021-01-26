كرّمت «بيجو تكنولوجي»، المسؤولة عن منصة البث المباشر عبر الإنترنت الشهيرة «بيجو لايف» (Bigo Live) ومنصة «لايكي» (Likee) لبث مقاطع الفيديو القصيرة، اليوم، أكثر من 78 من المذيعين العالميين الأسطوريين خلال حفل توزيع الجوائز «جالا» (Gala) 2021، تقديراً لمهاراتهم الابتكارية وقدراتهم الإبداعية وتميزهم في إنتاج محتوى الفيديو الذي تم بثه عبر الإنترنت. وقد نُظّم حفل الجوائز «جالا» (Gala) بنسخته الثانية حصرياً على تطبيق «بيجو لايف» (Bigo Live) عبر 20 منطقة زمنية و150 دولة تقع في القارات الخمس، وحظي بمشاهدة الملايين حول العالم.

الفائزون بجوائز «جالا» (Gala)

تركزت الفكرة الأساسية لحفل توزيع جوائز «جالا» (Gala) لهذا العام حول شعار «ربط العالم»، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على مهارات وقدرات المذيعين على «بيجو لايف» (Bigo Live) الذين صنعوا وأنتجوا مجموعة متنوعة من المحتوى لمشاهديهم ومتابعيهم خلال الأوقات الصعبة والظروف الاستثنائية التي شهدها العام الماضي. وقد صمّمت الجوائز لتكريم إنجازات المذيعين المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي ضمن فئات تشمل، جائزة «أفضل مذيع إقليمي»، وجائزة «أفضل عائلة إقليمية»، وجائزة «أفضل مذيع عالمي»، وجائزة «أفضل عائلة عالمية». وخلال حفل الجوائز «جالا» (Gala)، حظي مشاهدو «بيجو لايف» (Bigo Live) أيضاً بفرصة المشاركة بالتصويت على جوائز «أفضل استعراض»، و«أفضل مذيع»، و«أفضل عائلة». وقد حظي المذيعون الفائزون بهذه الجوائز بالتقدير والثناء على إنجازاتهم الإبداعية والترفيهية التي تنوعت ما بين عروض الموسيقى والرقص، والعروض الكوميدية، ودروس العناية بالجمال، وبث مقاطع الفيديو حول آخر صيحات الموضة والأناقة، والمحتوى التعليمي. كما شملت فئات الفائزين أفرادًا بالإضافة إلى 72 عائلة يتم تشكيلها من قبل مجموعات من المستخدمين داخل تطبيق «بيجو لايف» (Bigo Live).

ومن ضمن الفائزين الذين تم تكريمهم خلال حفل توزيع جوائز «جالا»: السلطان خالد من المملكة العربية السعودية عن فئة «أفضل مذيع إقليمي» على منصة «بيجو لايف» (Bigo Live).

وقال المتحدث باسم «بيجو» (BIGO)، «يُعد السلطان خالد واحداً من أبرز صانعي المحتوى المتميزين وأكثرهم لباقة على «بيجو لايف(Bigo Live)» من سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف «شغفه في مشاركة واستعراض موهبته وقدراته الإبداعية أمام العالم أجمع جعله أحد أشهر مذيعي «بيجو لايف»، ليس فقط في المنطقة بل في كافة أنحاء العالم. ونحن بدورنا نود أن نثني على جهوده ونُشيدُ بإنجازاته الاستثنائية ونتطلع إلى تكريم المزيد من صانعي المحتوى الذين يتعلمون من تجربة السلطان خالد ويستفيدون من خبرته ليصبحوا هم أيضاً من الشخصيات المؤثرة ويمتلكوا القدرة على إدخال البهجة والفرح على قلوب متابعيهم».

وفي معرض تعليقه على فوزه بالجائزة قال السلطان خالد، «شرف كبير لي أن أنال لقب (أفضل مذيع إقليمي) على واحدة من أسرع منصات التواصل الاجتماعي نموًا في العالم. وأتمنى أن تسنح الفرصة للمزيد من الأفراد لاستشكاف قدرات هذه المنصة المتميزة وكيف أنها تمكنهم من استعراض مواهبهم أمام شريحة واسعة من الجمهور في كل من الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم».

أبرز الاستعراضات خلال حفل الـ «جالا» (Gala)

وخلال حفل توزيع جوائز «جالا» (Gala) قدم المذيعون عروضاً بمنتهى الروعة تضمنت «دويتو» الأغاني الشعبية، ورقصات «كي بوب»، ومجموعات الدي جي، إضافة إلى عروض الثقافات الأخرى مثل «الأردية»، مما يؤكد مجددا حقيقة أن قوة «بيجو لايف» (Bigo Live) تكمن في الاتحاد والتعاون معاً. وخلال الحفل أظهر المشاهدون دعمهم وتفاعلهم مع المذيعين على تطبيق «بيجو لايف» (Bigo Live) من خلال ميزة الدردشة المباشرة في التطبيق ولوحة الرسائل التي استخدمها المشاهدون للتواصل الفوري.