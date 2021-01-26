دشن بنك البلاد فرعه الرقمي بمدينة الرياض في واجهة الرياض بتجربة رقمية فريدة والأولى من نوعها، وذلك ضمن إستراتيجية البنك في خدمة العملاء الكرام في جميع مناطق المملكة والتواجد بالقرب منهم. وتم التدشين بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي.

وقال العنيزان خلال التدشين: يعد فرع بنك البلاد الرقمي نموذجا رقميا فريدا من نوعه في القطاع المصرفي لتحسين تجربة عملائنا الكرام بتقديم خدمات ومنتجات تناسب احتياجهم ومتطلباتهم مصممة بطريقة رقمية مبتكرة، إذ يقدم خدمات تقنية متطورة، منها خدمة الواقع الافتراضي VR Service التي تتيح الاطلاع على تصاميم المنزل أو العقار المقدم من الشركة الوطنية للإسكان من الداخل والخارج بشكل مفصل، مما يساعد العملاء على اختيار المسكن بكل سهولة، إضافة إلى الخدمة التفاعلية Interactive Service التي تمكن العميل من التواصل المرئي مع فريق محترف من السفراء والسفيرات وتزويده بجميع المنتجات والخدمات والإجابة عن الاستفسارات، كما يوفر خدمة التسوق الإلكتروني E - Shopping Service، وهي عبارة عن منصة تمكن العميل من الاستفادة من جميع العروض والخصومات القيمة من المتاجر العالمية والمحلية.

وأضاف العنيزان: نتقدم بالشكر الجزيل للشركة الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن صالح البطي على رعايته لافتتاح الفرع الرقمي بواجهة الرياض الذي يعد نواة أساسية لاستمرار البنك في تقديم خدمات رقمية مبتكرة حديثة تدعم وتساهم في تعزيز القطاع المالي وخدمة الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التوسع في التكنولوجيا البنكية وزيادة ارتباط العملاء بالقطاع المصرفي رقمياً.

ومن جهته، قدم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي شكره لبنك البلاد على جهودهم في تطوير خدمات التمويل وخصوصا العقاري الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق طموحات المستفيدين في تملك المسكن الأول. وذكر البطي أن «التطور التقني الذي تشهده المملكة في كافة الخدمات ما هو إلا دليل على وجود البيئة الخصبة والدعم اللامحدود من كافة الجهات والذي يعد جزءا من برنامج التحول الرقمي لتحسين تجربة العميل ورفع جودة الخدمات».

ويقدم بنك البلاد بهذه المناسبة عروضا حصرية استثنائية على منتجات التمويل الشخصي ومنتجات التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية للعملاء الكرام بخيارات تتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم حتى يوم الخميس الموافق 11/02/2021.

يذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد التي يتجاوز عددها 151 فرعا، إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات في «الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج» تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، إضافة إلى خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية عبر ذراع الحوالات المالية (إنجاز) من خلال أكثر من 180 مركزاً في أنحاء المملكة إضافة إلى أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية Enjaz Self Service Machine التي يبلغ عددها أكثر من 80 جهازا، كما يقدم خدماته للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة مراكز متخصصة يتجاوز عددها أكثر من 10 مراكز في (الرياض - جدة - الدمام - الأحساء - أبها - مكة المكرمة - القصيم - حائل - الجبيل - الخفجي) وعبر هاتف البلاد للأعمال 8001237777 والبريد الإلكتروني لمصرفية الأعمال SME@bankalbilad.com، إضافة إلى شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل «البلاد نت» وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية وتطبيق إنجاز للأجهزة الذكية للحوالات الدولية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002، وخدمة التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 966920001002+ والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad / @Enjazalbilad @ عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستجرام» و«لينكد إن» و«سناب شات».