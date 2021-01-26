لا شك أن عام 2020 كان استثنائياً على مختلف الشركات حول العالم، وبالطبع شركة هواوي، العملاق التكنولوجي، هي واحدة من هذه الشركات التي تأثرّت بالأوضاع المتغيّرة والصعبة التي مرّت خلال العام الماضي. من هذا المنطلق كان لنا في صحيفة «عكاظ» هذه المقابلة مع نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية بيل يو، للحديث عن العام 2020 وتطلعات هواوي للعام 2021.

بداية، يشير يو إلى مواصلة هواوي تركيزها على تقديم أحدث التكنولوجيا للمستخدمين خلال العام 2020، ما انعكس بدوره على أداء جيّد للشركة وتحقيق نجاحات ملحوظة في المملكة العربية السعودية. فمن ناحية النمو في سوق المملكة، فقد سجلت منتجات هواوي الخاصة بجميع حالات الاستخدام نمواً متسارعاً خلال العام 2020 (حتى الربع الثالث من العام). ففي فئتي الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والحواسيب المحمولة مثلا، شهدت الحصة السوقية نموّا كبيرا بأكثر من 50% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2019. ويبرهن ذلك على التزام هواوي بتقديم أفضل التقنيات إلى العملاء في المملكة العربية السعودية، وتزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات التي لا تقتصر على الهواتف الذكية، وإنما تشمل عدداً من المنتجات الأخرى بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء، الأجهزة اللوحية، والأجهزة الصوتية وغيرها.

ويضيف نائب الرئيس أن شركة هواوي ستستمرّ في عام 2021 بالمحافظة على التزامها الراسخ بالسوق السعودية عبر مواصلة توفير أحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الشركة تدرك بأن عملاءها في المملكة يتوقعون الحصول على أرقى مستويات الجودة وأحدث المزايا والإمكانات من أجهزتهم، وتحرص هواوي دائماً على مواكبة توقعاتهم، حيث توفّر الشركة الكثير من المنتجات إلى جانب الهواتف الذكية، وتلتزم بتوفير أحدث التقنيات إلى عملائها مع محفظة واسعة من المنتجات التي تتراوح بين الحواسيب، الأجهزة اللوحية، الأجهزة القابلة للارتداء، والمنتجات الصوتية وغيرها.

إستراتيجية 1+8+N

وفي هذا الإطار، يسلّط السيد يو الضوء على إستراتيجية هواوي لحياة سلسلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهي 1+8+N التي انطلقت منذ نحو عامين، وحققت نجاحاً لافتاً. وتتمحور هذه الإستراتيجية حول تصنيع منتجات ذكية قادرة على التواصل والعمل مع بعضها بشكل سلس، لتوفير أفضل تجارب للمستخدمين في المنزل، أثناء السفر، ممارسة الرياضة أو أي من سيناريوهات الاستخدام الأخرى. وهواوي تهدف إلى بناء إستراتيجية خاصة بدور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تحت مسمى إستراتيجية AI Life، وتعمل من خلال هذه الإستراتيجية على بناء تجارب مناسبة لجميع سيناريوهات الاستخدام، تجمع بين جميع الأجهزة معاً، في هذا العصر الذي يتسم بمستويات غير مسبوقة من الاتصال. ويلفت إلى أن الرقم «1» في الإستراتيجية يشير إلى الهاتف الجوّال، أما الرقم «8» فيشير إلى الأجهزة اللوحية، الحواسيب، أجهزة الواقع الافتراضي، الأجهزة القابلة للارتداء، الشاشات الذكية، أجهزة الصوت الذكية، مكبرات الصوت الذكية، والأجهزة التي يتم ارتداؤها على الرأس، أما الحرف "N" فيشير إلى الانتشار الواسع لأجهزة إنترنت الأشياء.

وانسجاماً مع الرؤية العالمية للشركة، يرى يو أن هواوي تسعى دائما إلى تزويد المستخدمين في المملكة العربية السعودية بتجربة ذكية متطورة في مختلف السيناريوهات، بما في ذلك تقنيات المنزل الذكي، وتقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية. وتتمثل خطتنا المرتكزة على إستراتيجية AI Life لتوفير نمط حياة معزز بالذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل بين الناس، ولا سيما في هذه الأوقات الاستثنائية، وبناء عالم يعمل فيه كل شيء بشكل متصل وآمن وسلس.

وتثري هواوي منظومتها القائمة على هذه الإستراتيجية لجميع حالات الاستخدام، من خلال عدد من المنتجات الجديدة والخاصة بجميع حالات الاستخدام، والتي تم إطلاقها في المملكة، ولا سيما حواسب HUAWEI MateBook X وHUAWEI MateBook 14، وساعات HUAWEI WATCH GT 2 Pro وHUAWEI WATCH FIT، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro وHUAWEI FreeBuds Studio التي أطلقتها أخيراً، إضافة طبعا إلى الهاتف المنتظر HUAWEI Mate40 Pro.

مواكبة المتغيّرات

من ناحية أخرى، لا شك أن الجائحة والمتغيّرات التي فرضتها أرخت بثقلها على عمل الشركات، فكيف تعاملت هواوي مع مثل هذه الظروف الجديدة؟



يجيب نائب الرئيس أنّ الوضع الجديد أدّى إلى تحوّل عادات المستخدمين نحو المزيد من التجارب عبر الإنترنت، وبالتالي فإنّ هواوي واكبت هذه المتغيّرات، إذ انصبّ تركيزنا حول خلق أفضل السبل للبقاء إلى جانب مستخدمينا، وبالتالي قمنا بتنظيم أكثر من فعالية بيع عبر الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2020، مثل «الكرنفال الصيفي» و«كرنفال التخفيضات الكبرى»، مع حسومات ضخمة وصلت إلى 90%، ما أتاح للعملاء في المملكة فرصة الاستفادة من التخفيضات الخاطفة، الحسومات الكبيرة، وسحوبات الحظ على مجموعة واسعة من منتجات هواوي لتقديمها كهدايا إلى العائلة والأصدقاء. وحقق آخر الكرنفالات على سبيل المثال إجمالي مبيعات بقيمة 20 مليون ريال سعودي.

HUAWEI AppGallery

في المقابل، يلفت يو إلى أن هواوي تستمرّ في الاستثمار في منظومتها وفي بناء واحد من أكبر 3 منصات لتوزيع التطبيقات حول العالم، أي متجر HUAWEI AppGallery. فمنذ إطلاقه عالمياً في شهر أبريل 2018، حقق متجر AppGallery نجاحاً في أكثر من 170 دولة/منطقة، مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. كما تعدّى إجمالي عمليات التحميل لتطبيقاته 294 مليار عملية تحميل (خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر من العام 2020)، كما أن لدى المتجر أيضاً مليوني مطور مسجل.

أما على المستوى المحلّي، فيواصل AppGallery HUAWEI تحقيق نمو قوي في المملكة العربية السعودية، ويتكامل ذلك مع التطوير المستمر لمنظومة هواوي للخدمات الجوّالة HUAWEI Mobile Services (HMS). وخلال النصف الثاني من عام 2020، سجل المستخدمون النشطون اليوميون في متجر AppGallery نمواً يزيد على 80% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام. إضافة إلى ذلك، وخلال النصف الثاني من عام 2020 انضم أكثر من 4,200 من المطورين السعوديين إلى HUAWEI AppGallery. وفيما يتعلق بمعدل تحميل التطبيقات من المتجر، كانت هناك زيادة بنسبة 150% خلال النصف الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع النصف الأول من نفس العام، وهو ما يمثل شهادة المزيد من المستخدمين الذين يؤمنون بمتجر هواوي للتطبيقات AppGallery. ويلفت إلى أن AppGallery HUAWEI يهدف ليكون متجر التطبيقات الأمثل الذي يوفر للعملاء خيارات أكثر، ويزود المطورين بتكنولوجيا أكثر ابتكاراً لإرساء قواعد جديدة فيما يتعلق بالإمكانات المتعلقة بتجارب المستخدمين. هذا وتتعاون هواوي بشكل وثيق مع نخبة من أشهر الشركات والمؤسسات والكيانات وأكثرها موثوقية في المملكة لتوفير تطبيقات مخصصة للمستخدمين المحليين. وتستخدم هذه التطبيقات المبتكرة المزايا المتقدمة لأجهزة هواوي الذكية لتوفير أفضل التجارب الممكنة للمستخدمين، وبناء مستويات جديدة من الثقة والأمن.