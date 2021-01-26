أعلنت شركة ساماكو السيارات، الوكيل الحصري لسيارات أودي في المملكة العربية السعودية، تحقيق إنجاز كبير في مبيعاتها خلال عام 2020، محققة نمواً في المبيعات بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، وقد مثلت مبيعات السيارات للإناث نسبة 34% من إجمالي المبيعات في 2020 في الوقت الذي حققت فيه مبيعات طراز Q3 زيادة بنسبة 20%.

وبهذه المناسبة تحدث نيل لاينز، المدير العام لعلامة أودي في شركة ساماكو السيارات قائلا: «أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لعملاء أودي في المملكة العربية السعودية لمنحنا هذه الثقة الكبيرة، والولاء لعلامة أودي الذي جعلنا نحقق نتائج إيجابية في المبيعات في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي قدمناها في خدمة العملاء عبر الوسائل الرقمية، سواء في خدمات البيع أو خدمات مابعد البيع».

وأضاف نيل قائلًا: «نواصل الاستثمار في التطور التقني وخدماتها الإلكترونية المتطورة لخدمة العملاء بشكل أفضل داخل وخارج صالات العرض، نعتقد أن هذا الاستثمار سيساهم بشكل كبير في تعزيز التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، فقد حققت الخدمات الإلكترونية أهداف الشركة بما في ذلك إتمام عمليات البيع والشراء إلكترونياً، وتسليم السيارة بطرق آمنة ومتطورة، حفاظاً على صحة العاملين والعملاء، وقد كان لانطلاق الشركة إلكترونياً صدىً واسعاً في السوق المحلية، ما ساهم في زيادة مبيعاتها بنسبة كبيرة».

ودعماً وتعزيزاً للعلاقة المميزة بين ساماكو السيارات، وعملائها فإنها ستواصل تطوير أدائها في خدمة عملائها، من خلال افتتاح مركز ساماكو السيارات الجديد في المدينة المنورة، وخيار خدمة الهاتف الجوال الجديد في الرياض.