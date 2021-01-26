استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، مع أمانة منطقة تبوك المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة، إذ تم إطلاق هذه المرحلة من مشروع تغيير المصابيح التقليدية (الصوديوم) بإضاءة الـ LED، ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة، في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه.

وانتهى المشروع أواخر شهر نوفمبر من عام 2020، ومن المتوقع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء بأكثر من 70%، وذلك من خلال إحلال المصابيح التقليدية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع، ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد)، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ويتوقع مع انتهاء المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليو وات ساعة سنوياً، من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة قبل بداية المشروع، ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة نحو 888 ألف شجرة.

يذكر بأن «ترشيد» قد أطلقت أخيراً مشاريعها لإعادة تأهيل إنارة الشوارع، في كلٍ من الباحة وجازان ونجران بعد استكمال بياناتها الفنية، كما استكملت أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.