تسعى «السعودية للكهرباء» للحصول على المواصفة الدولية أيزو 14001 الأشهر عالمياً لنظام الإدارة البيئية، إذ تحدد هذه المواصفة الطريقة المثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال، وقد طورت المواصفة لتخفيف الاعتبارات البيئية ضمن عمليات المنشآت، ومساعدتها على استدامة نجاحها مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على البيئة.

كما توفر مواصفة الأيزو 14001 إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية تطلعات العملاء بشكل مستمر، إضافة إلى التوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتشريعية، وقد بني نظام الإدارة البيئية بناء على نظرية التحسين المستمر التي تعتمد على التخطيط واعتماد سياسة بيئية وخطة عمل جيدة وتطبيق تنفيذ خطة العمل، والتأكيد على تحليل النتائج والتقييم ومراجعة النتائج والتحسين المستمر، ويجنب النظام الشركات والمؤسسات فرض الغرامات والعقوبات جراء مخالفة هذه الأنظمة والامتثال للوائح والتشريعات والقوانين البيئية والمهام البيئية ضمن الهياكل التنظيمية للشركات والمؤسسات، والتخطيط البيئي جزء من التخطيط الشامل للشركة، يحسن من سمعة المنظمة، ويقلل من تكاليف التأمين ويزيد رضا العملاء، ويحدد ويوثق الأدوار والمسؤوليات والواجبات ويعممها على مستوى الشركات والمؤسسات، ويحدد آليات التواصل والاتصال مع العملاء الداخليين والخارجيين، ويحدد المشكلات البيئية ومصادر التلوث، ويؤسس نظاماً للمراقبة والتحكم في العمليات البيئية، ويساعد على الحد من المصاريف والتكاليف غير الضرورية بكفاءة عالية.

كما يعمل على تفادي الخسائر المادية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البيئية، ويهدف إلى التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومن مخرجات النظام التي أفادت السعودية للكهرباء السياسة البيئية وتقرير تحليل الفجوات وإجراءات تعليمات نظام الإدارة البيئية، وأدلة ونماذج التقرير والمواصفات الوظيفية التي تحدد للموظفين واجباتهم ومسؤولياتهم، فيما يتعلق بالإدارة البيئية والتوعية والتدريب والشهادات المعتمدة للمدققين على أيزو 2015-14001، وشهادة الاعتماد الدولي لنظام الإدارة البيئية.