أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي ياسر الرميان لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اليوم أن شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية تجري محادثات مع الصندوق، بشأن إقامة مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة. وأضاف الرميان أن الصندوق يجري محادثات أيضاً مع شركات عدة تتبع لصندوق الرؤية، في سوف بنك، الذي تدعمه المملكة، وذلك بهدف إقناعها بالاستثمار في السعودية. وأوضح الرميان أن المملكة قد تدرس إدراج مزيد من أسهم شركة أرامكو السعودية «إذا كان التقويم سليماً». وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الرميان أكد لها أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع عدد من الشركات العالمية في القطاع الصحي للاستثمار في الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي. وكانت بلومبيرغ أشارت الشهر الماضي إلى أن معلوماتها تفيد بأن مصنع سيارات لويد موتورز الكهربائية سيتم إنشاؤه بالقرب من جدة. وأوضحت أن الشركة حصلت على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط أن تقيم مصنعاً لسياراتها في المملكة.