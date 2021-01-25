ـ الناقلة تعلن عن رحلاتها إلى مالطا واستئناف رحلات كاتانيا اعتباراً من 12 مايو ونابولي من 13 مايو

ـ فلاي دبي الناقلة الأولى التي تشغل رحلات مباشرة إلى سالزبورغ من الإمارات اعتباراً من 13 مايو

أعلنت فلاي دبي، اليوم انضمام كل من كاتانيا ونابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا ومالطا إلى شبكتها الأوروبية المتنامية اعتباراً من مايو القادم. ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 65 وجهة حول العالم مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيًّا عن الرحلات الجوية.



ومع إضافة كاتانيا ومالطا وسالزبورغ، ارتفع عدد الوجهات الأوروبية التي تشغّل فلاي دبي رحلات إليها إلى 20 وجهة تشمل بلغراد وبوخارست وهلسنكي وإسطنبول وكراكوف وبراغ وصوفيا.



وسوف تبدأ الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من مطار مالطا الدولي (MLA) ومطار كاتانيا الدولي (CTA) اعتباراً من 12 مايو بواقع 4 رحلات أسبوعياً، في حين تستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي( NAP ) اعتباراً من 13 مايو القادم بواقع 3 رحلات أسبوعياً.



وتعد فلاي دبي شركة الطيران الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار سالزبورغ في النمسا (SZG) اعتباراً من 13 مايو 2021 بواقع 4 رحلات أسبوعياً.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة فلاي دبي غيث الغيث: «مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ فإننا نواصل توسيع شبكتنا بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر، خصوصاً مع عودة المزيد من الركاب إلى الأجواء ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي. منذ إطلاق عملياتنا في العام 2009 كنا دوما ملتزمين بفتح خطوط طيران جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران وإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا يعكس جهودنا المستمرة من أجل توفير فرص سفر أكثر لعدد أكبر من الناس وتسهيل تدفق حركة السياحة والتجارة».



وستكون هذه الرحلات ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات، وسوف تعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB)، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة تشمل أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا.



وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية لدى فلاي دبي جيهون أفندي: مع إضافة هذه الوجهات الأربع إلى شبكتنا فإننا نوفر مزيداً من الخيارات للسفر من الإمارات ودول الخليج، في الوقت الذي نعطي فيه المسافرين من النمسا وإيطاليا ومالطا الفرصة لرحلات ربط إلى أكثر من 155 عبر مطار دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران، سواء اختار عملاؤنا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، فيمكنهم أن يحظوا بمرونة الرحلات المباشرة بالإضافة إلى تجربة سفر مريحة على متن طائراتنا عند بدء رحلتهم. ونحن نتطلع إلى إطلاق هذه الرحلات في مايو.



وقالت سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ماريا كاميليري كاليجا: «التواصل أمر حيوي للعلاقات القوية بين الدول؛ وبالمثل بين مالطا والإمارات. وجميعنا في وزارة الشؤون والأوروبية والخارجية في مالطا وهيئة السياحة في مالطا، ممتنون لشركة فلاي دبي للإعلان عن رحلاتها إلى مالطا، مما يوفر فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والشعبية بين بلدينا وتقويتها».



ووسعت فلاي دبي عملياتها وأعلنت مؤخراً عن رحلات إلى عدد من الوجهات منها الدوحة وهلسنكي وإسطنبول والمالديف وبراغ إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل غروزني وتل أبيب لتصل أعداد وجهات الناقلة إلى 66 وجهة.



يحظى المسافرون بخيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، ومقعد فسيح ومريح، والترفيه على متن الطائرة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية.



ويمكن لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقعد مريح من تصميم ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء. وتواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار (فليكس / القيمة) أو (لايت) ووفقاً لاحتياجات السفر الخاصة بهم.



كما أطلقت فلاي دبي مؤخراً خدمة جديدة تتيح للركاب فرصة التقدم لترقية درجة السفر إلى درجة الأعمال قبل رحلتهم التالية.



ويعد سكاي واردز طيران الإمارات برنامج ولاء مشتركاً لعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي يوفر للأعضاء مزيداً من الراحة والبساطة من خلال عملة ولاء واحدة ومقياس واحد لكسب واستبدال الأميال.



يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.



الأسعار



كاتانيا: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى كاتانيا من 8000 درهم وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 2200 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كاتانيا إلى دبي من 2000 يورو و أسعار الدرجة السياحية من 550 يورو.



مالطا: تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى مالطا وتبلغ 8000 درهم إماراتي وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 2200 درهم إماراتي. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مالطا إلى دبي من 2000 يورو وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 550 يورو.



نابولي: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى نابولي من 8000 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 2300 درهم. أما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من نابولي إلى دبي فتبدأ من 1.900 يورو وأسعار الدرجة السياحية من 381 يورو.



سالزبورغ: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى سالزبورغ من 8000 درهم وأسعار الدرجة السياحية من 2200 درهم. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من سالزبورغ إلى دبي من 2000 يورو وأسعار الدرجة السياحية من 400 يورو.



للحصول على جدول الرحلات والأسعار يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable