تحتفل رائدة تجارة التجزئة في المنطقة «لولو» بيوم الجمهورية الهندي الـ72، من خلال تدشينها على مستوى المملكة «المهرجان الهندي» لإبراز العروض على تشكيلة واسعة من المنتجات الهندية والنكهات والأطباق التقليدية والملابس التقليدية حتى 27 يناير 2021.

وحسب عادتها كل عام، أقامت «لولو» فعالية خاصة بهذا الحدث وتم الافتتاح من قبل السفير الهندي في المملكة العربية السعودية الدكتور أوسوف سيد، بحضور المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، وممثلي لولو في لولو هايبرماركت أفنيو مول، المربع، والقنصل العام الهندي في جدة واي صابر، ومع الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا، قلصت لولو الفعالية بشكل مصغر وحضور محدد مع التأكد من وجود تباعد اجتماعي.

وقال السفير سيد شارك: الأمن الغذائي هو ركيزة أساسية للعلاقات بين الهند والمملكة العربية السعودية، ورغم ذروة جائحة كورونا، إلا أن سلسلة الإمداد بين البلدين لم تتأثر وبأخذ لولو بالحسبان، فقد لعبت مجموعة لولو دورا إيجابيا بتوفير المنتجات الهندية، ضمنها الأرز، الخضار والفواكه إلى المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة. وأنا بغاية السرور بأن مجموعة لولو ستقوم بافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء المملكة كجزء من خطتها للتواجد بالقرب من المجتمع المحلي.

وتستورد لولو أكثر من 7000 منتج من مختلف الأقسام، مثل المنتجات الطازجة كالخضار والفواكه واللحوم والملابس التقليدية مثل الساري والشوريدار وغيرها، كما تسلط لولو الضوء على تشكيلة كبيرة من المنتجات المحضرة طازجة من الأطعمة الساخنة في فروعها خلال فترة العرض من البرياني حتى الكاري، وأكلات الشوارع، والحلويات الشعبية والمزيد من الأطباق.

وقال شهيم محمد متحدثاً خلال هذا المناسبة: نحن دائما فخورون بكوننا أول من يمنح الفرصة لإظهار جمال وتنوع الثقافة الهندية من خلال مهرجان كهذا. قيمة المنتجات المستورة تبلغ 200 مليون ريال من خلال مكاتبنا المنتشرة في الهند سنويا. هذا واجبنا نحو تقاليدنا المجيدة، الطعام والعروض من الهند، والتي تمتلك شعبية واسعة في أوساط المملكة العربية السعودية وأكثر من 200 جنسية أخرى. وهذه أيضاً مبادرتنا لجذب انتباه جميع الشعوب لشيء مشترك، كالطعام، الأزياء، الأفلام والسياحة.

ونفذت لولو التي تمتلك مصانع التعبئة الخاصة بها ومكاتب التوريد في الهند، عملا كبيرا لجلب المزيد من المنتجات، مثل المنتجات العضوية، المنتجات قليلة الدهون والخالية من الجلوتين، والمزيد من المنتجات الخاصة بالحمية عندما يكون الخيار هو المحافظة على نظام غذائي صحي للمتسوقين.

لولو هايبرماركت، حيث يأتي العالم للتسوق، في قائمة أعلى شركات التجزئة في الشرق الأوسط وأحد أكثر الأنشطة نجاحا حول العالم. تخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يوميا، وهي أسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها الخليج العربي، الهند، مصر، إندونيسيا، وماليزيا. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير حالياً أكثر من 198 متجرا بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.