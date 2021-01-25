أعلنت كوارا للتمويل، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعيين إيهاب بن محمود حسوبه رئيسا تنفيذيا للشركة لقيادة إستراتيجية أعمالها الجديدة، التي تستهدف زيادة الاعتماد على الحلول التقنية المالية والتمويلية المبتكرة لتعزيز ريادتها في مجال النمو الرقمي، وذلك انسجاماً مع إطلاق الهوية الجديدة للشركة (كوارا للتمويل)، وهي الهوية التي تعتبر امتداداً للمسيرة الناجحة للعلامة التجارية السابقة (معالم للتمويل)، والتي ساهمت في نمو وتطوير قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قبل 11 عاما كشركة مساهمة مقفلة.

ويندرج ضمن إستراتيجية (كوارا للتمويل) رفع جودة خدماتها ومنتجاتها وتعزيز مرونة عملياتها التشغيلية وتعزيز ريادتها في مجال التمويل، من خلال اعتماد حلول التقنية المالية لتعزيز تجربة العميل، ومواكبة التغييرات المتسارعة في قطاع منتجات التمويل في المملكة، إذ أكد الرئيس التنفيذي إيهاب بن محمود حسوبه «مواصلة (كوارا القابضة) مسيرتها نحو التحول الرقمي، وتقديم ابتكارات مالية إضافية في مجال منتجات التمويل تعزز من تجربة المستفيدين وتواكب متطلباتهم المتغيرة خصوصا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد القطاعات الرئيسية الذي تستهدفه الشركة بشكل أساسي».

وأشار إلى أن (كوارا للتمويل) «ستعتمد على خبرتها الطويلة في مجال التمويل لتستفيد من النمو المتوقع في قطاع خدمات التقنية المالية، الذي بات يحصل على حجم اهتمام كبير من قبل الجهات المشرعه لتطوير البنية التحتية لقطاع خدمات التقنية المالية».

ويحمل الرئيس التنفيذي الجديد معه إلى (كوارا للتمويل) خبرة طويلة في القطاع المالي، والتي تشمل تطوير الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، إذ قاد خلال سنوات خبرته التي تمتد على مدار 20 عاما عددا من برامج التحول في قطاع التمويل والمصارف من خلال خبرته في تطوير إستراتيجيات إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي، ومساهمته في تطوير الأنظمة واللوائح التنظيمية لقطاع التمويل المحلي من خلال عمله مع عدد من الهيئات والكيانات المالية المحلية والدولية. وعبر عن سعادته بثقة مجلس إدارة كوارا للتمويل بتعيينه في منصبه الحالي لقيادة أعمال الشركة نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات في قطاع يتميز بالتنافسية العالية، مؤكدا ثقته بإمكانات فريق عمل (كوارا للتمويل) على تنفيذ ركائز الرؤية في مجال تحقيق نمو متصاعد يعزز من العوائد الاستثمارية وتنافسية الشركة.