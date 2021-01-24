لفتت السيدة الشيهانة بنت صالح العزاز الأنظار خلال جلسة اجتماع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، (الأحد).

وتشغل السيدة الشيهانة العزاز منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018، بعد أن عملت مديرا للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في عام 2017 عند بداية انضمامها للصندوق، كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، إضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان شركات عدة تابعة للصندوق.

وقبل التحاقها بالصندوق عَمِلت في مجال المحاماة لمدة تسعة أعوام في عدد من مكاتب المحاماة الدولية، مما عزّز خبرتها في المجال القانوني على نطاق واسع، إذ زاولت الاستشارات القانونية والصفقات والمعاملات التجارية والتقاضي والترافع في قطاعات متعددة.

وحازت السيدة الشيهانة العزاز على رخصة المحاماة من محكمة نيويورك العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وعلى مدى مسيرتها المهنية حصلت على جوائز وتقدير من العديد من المؤسسات الدولية والمحلية.

في عام 2020 اختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال، ولقبت بـ«صانعة الصفقات» في عام 2016 من مجلة «فاينانس مونثلي» البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة «إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو IFLR» عام 2019.

وحصلت على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة درهام في بريطانيا، وتدربت في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان، سويسرا، وجامعة نوتردام، وجامعة بوردو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وكذلك معهد إنسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فونتينبلو، فرنسا.