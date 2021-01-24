يواصل صندوق الاستثمارات العامة، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحقيق مستهدفاته الاستثمارية محلياً وعالمياً، إذ أصبح خلال فترة وجيزة ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله، انسجاماً مع رؤية 2030.

ويستهدف الصندوق خلال الـ5 سنوات القادمة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً محلياً أبرزها الطيران والدفاع، والنقل والخدمات اللوجستية، والمعادن والتعدين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات والإعلام والتقنية، والأغذية والزراعة وغيرها.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق أكثر من 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة تعمل في العديد من القطاعات المحلية.