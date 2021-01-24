قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد يوم (الخميس) الماضي بتاريخ 2021/01/21 تعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/01/2021، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العامة العادية الـ21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت يوم (الخميس) الماضي، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهماتها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/1/2021 وحتى انتهاء الدورة في 20/1/2024، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.