بعد النجاح المميز للجلسة المسائية الاستثنائية في «سكاي لاونج» في أعلى طابق لفندق روزوود جدة، ويستمر هذا النجاح بدعوة مرتادي المطاعم لبدء عطلة نهاية الأسبوع بتقديم أطباق إفطار عالمية ومحلية.

بعد إعادة الإطلاق الناجحة لسكاي لاونج الشهيرة بفندق روزوود جدة في نوفمبر 2020، واستجابة لطلبات ضيوفنا المميزين، اعتبارًا من 14 يناير، سيقدم سكاي لاونج بموقعه الاستثنائي في أعلى طابق في الفندق المطل على سماء وبحر جدة إفطارًا خاصًا عند شروق الشمس. يضم تشكيلة متميزة من المأكولات العالمية والسعودية، وهو بداية مثالية مبكرة لليوم لأولئك الذين يرغبون أيضًا في الاستمتاع بمناظر لا مثيل لها لشروق الشمس والبحر الأحمر.

يبدأ إفطار «الشروق» الجديد بالعصائر الطازجة ومجموعة مختارة من الحبوب والشوفان، كما يتم تقديم البيض الطازج بالطريقة التي تفضلها، جنبًا إلى جنب مع سلة مخبوزات من الكرواسان والمعجنات الدنماركية، والكعك والخبز الطازج كما يقدم الفندق كبدة الضأن الطازجة وسلطة شرقية، وأطباق الأجبان، واللحوم الباردة، وإضافة إلى الفول التقليدي والخبز العربي الطازج، أيضاً تُقدم الفطائر الرقيقة «بان كيك» مع شراب القيقب والفراولة الطازجة والشاي أو القهوة.

يشمل إفطار «الشروق» الضيوف المقيمين ومحبي الاستمتاع بعطلات نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا، ما يجعله اختيارا متميزا لأي شخص يتوق إلى بداية مبكرة.. أو محبي السهر الذين بحاجة لبدء صباح جدي منعش.

يقع «سكاي لاونج» في الطابق 17 من فندق روزوود جدة حول حوض سباحة دائري مضاء بإضاءة ناعمة مع إطلالات بانورامية على كورنيش مدينة جدة. يفتتح سكاي لاونج جلسته التي تعكس بهجةً في كل صباح، في حين أن النسمات الباردة تخلط سحب سماء جدة مثل الأوراق.

خلال الأمسيات اليومية، يقدم «سكاي لاونج» قائمة طعام يومية مقابل رسوم لكل شخص تتمثل بالأطباق الخفيفة التي تكمل الأجواء المريحة. ساعات العمل المسائية من 5:30 مساءً إلى 2 صباحًا، ما يجعل سكاي لاونج مكانا مفضلا للاستمتاع بالكوكتيلات بعد العمل والعشاء للضيوف المقيمين والمغادرين.

يضمن «سكاي لاونج» في فندق روزوود جدة الخدمة المثالية ويقدم أفضل الطعام كما يتميز بالموقع الفخم بعيداً عن صخب المدينة وزحمتها. ويعد سكاي لاونج أيضًا الخيار الأمثل لحفلات أعياد الميلاد، والاحتفالات الخاصة والعشاء الرومانسي وأي مناسبة خاصة.

بسبب شعبية «سكاي لاونج» ينصح بالحجز قبل زيارة الفندق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.rosewoodhotels.com/ar/jeddah/dining/sky-lounge