كشفت أرقام الهيئة العامة للإحصاء أن دعم الدولة حقق ثماره في انخفاض معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2020، وارتفاع في معدل المشاركة في سوق العمل رغم ظروف جائحة كورونا المستجد التي أثرت على العالم اقتصادياً.

ورغم الآثار المترتبة على الجائحة، أعلنت هيئة الإحصاء انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما انخفض معدل البطالة في إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين إلى 8.5%

وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء لسوق العمل للربع الثالث من عام 2020، فقد ارتفع معدل التشغيل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إلى 91.5%، فيما بلغ معدل التشغيل للسعوديين في الفئة العمرية نفسها 85.1%.

وأشارت «الإحصاء» إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان للربع الثالث من عام 2020 إلى 49.0%، فيما بلغ المعدل للسعوديين 59.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.