حالة من التذبذب تشهدها السوق العقارية خلال الفترة الماضية، ما بين حديث عن انخفاض أسعار العقارات، مقابل تأكيد البعض أن الأسعار تواصل ارتفاعاتها، وسلطت «عكاظ» الضوء حول أسعار العقارات في الفترة الأخيرة من العام الماضي 2020، ومدى ارتفاعها أو انخفاضها بحسب القطاعات، وآراء مختصين حول تأكيد البعض أن الأسعار سجلت ارتفاعاً، والحديث المتداول عن انخفاضها.تراجع القطاع التجاريوعن أسعار العقارات التجارية، أوضحت هيئة الإحصاء في أحدث تقاريرها الصادرة يوم (الخميس) الماضي، أن العقارات التجارية تراجعت 1.9%، وكان التراجع الأبرز من نصيب الأراضي بالنسبة ذاتها، أما المعارض والمحلات التجارية فقد ارتفعت أسعارها 1.78%، فيما حافظت العقارات الزراعية على مستوياتها دون تغير.الأحمري: الأسعار المعروضة اختيارية.. والركود سيد الموقفمن جهته، أكد رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، أن الأسعار المعروضة على أرض الواقع هي أسعار اختيارية، وتخضع للعرض والطلب، باستثناء مؤشر الأسعار في وزارة العدل، إلا أن حركة مبيعات الأراضي حدث بها ركود خلال الفترة الماضية تزامن معها انخفاض في الأسعار، ومن يتابع الأسعار يلاحظ وجود تباين.وأوضح أن القيمة الإيجارية تنعكس على أسعار العقارات، إذ إنه عند انخفاض قيمة الإيجارات ينعكس عن ذلك انخفاض في قيمة العقار، وأن متوسط السعر في الأحياء التي بها كافة الخدمات يختلف عن متوسط المتر في الأحياء المميزة.وتوقع أن تواصل أسعار العقارات تراجعاتها خلال الفترة القادمة، نظرا لتأثر الاقتصاد العالمي عموماً وليس المحلي فقط.اختلاف الرياض ومكةوسجلت منطقتا «الرياض، ومكة» اختلافاً في العقارات السكنية، إذ شهدت الرياض ارتفاعاً في قيمة الأراضي، مقابل انخفاضها في مكة المكرمة، أما العمائر فقد انخفضت في الرياض بنسبة 3.93% بخلاف مكة التي لم تسجل تغيراً يذكر، وتراجعت أسعار الفلل في الرياض بنسبة 3.56% فيما ارتفعت في مكة 1.35%، وواصلت الشقق الارتفاق في المنطقتين، أما البيوت انخفضت في الرياض 0.33% أما في منطقة مكة ارتفعت 0.83%.المساكن تواصل الارتفاعكشفت هيئة الإحصاء أن أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2020 شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية، مقارنة بانخفاض أسعار العقارات التجارية، إذ أوضحت أن العقارات السكنية لفئة «الأراضي، والفيلا» سجلت ارتفاعاً سعرياً سنوياً، بنسبة 0.5% للأراض، و0.32% للفلل، أما العقارات المصنفة كـ«عمائر، شقة، بيت» فقد سجلت انخفاضاً نسبياً وصل 1.77% للعمائر، و1.18% للشقق، و0.95% للبيوت.تفعيل مشروع «عقارز» للبحث عن أفضل خيارات سكنيةكان صندوق التنمية العقارية قد وقع اتفاقية تعاون لربط خدمة المستشار العقاري مع منصة «عقارز»، أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلية، الهادفة إلى تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية لتحسين تجربة الأسر السعودية للحصول على المسكن المناسب.وتستهدف الاتفاقية توفير التطبيق العقاري أفضل 5 خيارات سكنية من السوق للمستفيدين المؤهلين للدعم السكني، تتنوع ما بين الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، ضمن مشروع الوساطة العقارية، إلى جانب أفضل 5 توصيات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري، ما يتيح للمستفيد الحصول على أفضل الخيارات التمويلية من الجهات المالية وأفضل الخيارات السكنية من السوق العقارية.