انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متأثراً بانخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة (-1.9%). جاء ذلك وفق ما أظهرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم (الخميس)، وقد ساهم ارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة (+ 0.5%) في التقليل من نسبة انخفاض المؤشر العام، ولم تسجل أسعار العقارات «الزراعية» أي تغير نسبي يذكر.

فيما انخفضت أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020، ما ساهم في انخفاض أسعار العقارات «التجارية» وبالتالي انخفاض المؤشر العام، نظرا لثقلها الكبير في المؤشر، ومن بين العقارات «التجارية» الأخرى ارتفعت أسعار المحلات التجارية (+1.8٪)، في حين استقرت كل من العمائر، وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، فيما ارتفعت أسعار العقارات «السكنية» متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة (+0.5٪). من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.3٪)، في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة (- ٪1.8) والشقق بنسبة (-1.2٪) والبيوت بنسبة (-1.0٪)، في حين استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

هذا وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2020)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات «السكنية» (+0.2٪)، لا سيما قطع الأراضي السكنية بنسبة (+0.2٪).

ومن بين العقارات «السكنية» الأخرى، انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.2٪) والشقق بنسبة (-٪0.2) والبيوت بنسبة (-0.1٪) على التوالي في حين استقرت أسعار الفلل ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية (-0.1٪)، لاسيما قطع الأراضي التجارية (-0.1٪) في حين استقرت كل من العمائر والمعارض والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وانخفضت أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (-0.1%).