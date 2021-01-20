أقام بنك البلاد بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية حملة تبرع بالدم في برج بنك البلاد مقر الإدارة العامة بمدينة الرياض، لمدة 3 أيام (الأحد، الإثنين، الثلاثاء) الموافق 17-19 يناير 2021، بحضور عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي، وعدد كبير من سفراء وسفيرات البلاد، استشعاراً من البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع في مختلف جوانب الحياة، وتحديدا في صحة الإنسان عبر حثّ المجتمع على أهمية التبرع بالدم باعتبارها مساهمة في إنقاذ الأرواح، ومشاركة الآخرين في تخفيف معاناتهم والحرص على توعيتهم وتثقيفهم بفوائدها الصحية على جسم الإنسان.

وذكر عبدالمحسن الملحم، المدير التنفيذي لتسويق والتواصل في بنك البلاد أن البنك «يحرص دائماً على إقامة وتنفيذ حملات التبرع بالدم بشكل سنوي، وفي أكثر من منطقه عبر مسؤوليته المجتمعية من خلال برنامج (البلاد مبادرة)، لأهميتها في مساهمة انقاذ حياة من هم بحاجة إلى التبرع بالدم في مختلف شرائح المجتمع، لكونها عملية إنسانية بالغة الأهمية، وأقيمت هذه المبادرة باتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة بكل تنظيم ودقة. كما أوجه الشكر لكافة سفراء وسفيرات البلاد على دعمهم ومساندتهم، وأود أن أشكر مدينة الملك فهد الطبية على هذا التعاون وإنجاح هذه المبادرة».

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة، التي تتجاوز أكثر من 54 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع التي كانت أبرز مخرجاته تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية، الذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين و500 ألف مستخدم، والعديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام كما يشارك البنك سنويا ببرنامج ساعة الأرض العالمي للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، وخطرها على كوكب الأرض، كما أطلق البنك مؤخراً نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد»، موزعة على مساحة تبلغ 1.743مترا مربعا.

ويمكن الاطلاع على جميع البرامج والمبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك البلاد من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الالكتروني لبنك البلاد www.bankalbilad.com