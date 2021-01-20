ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الجمارك المستوردين الراغبين في استيراد «إرساليات حيوانية» أو «نباتية» بضرورة الحصول على إذن مسبق للاستيراد، عبر منصة «أنعام بلس»، بعد أن تم الربط بين الجهتين إلكترونيا.ووجه مجلس الغرف خطابا إلى منسوبي الغرف التجارية (اطلعت «عكاظ» على مضمونه). ووفقا للخطاب الذي اعتمده وكيل وزارة البيئة للثروة الحيوانية، أن الحصول على إذن استيراد مسبق من موقع الوزارة يضمن عدم رفض الإرساليات عند وصولها إلى المملكة.وشملت الإرساليات الحيوانية: (الخيل، المواشي الحية، الطيور الحية، الصقور، الكائنات الفطرية، المنتجات والمخلفات الحيوانية، الحيوانات الأليفة، عينات وحيوانات التجارب، النحل وملكات النحل، والفراشات، والأحياء المائية، والسائل المنوي للخيل والمواشي الحية، وبيض التفقيس والصيصان).أما الإرساليات النباتية فتشمل: (الشتلات، والبذور، والأسمدة، والمبيدات).