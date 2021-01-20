كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية المهندس هاني سنبل لـ«عكاظ» أن عدد أشجار النخيل في منطقة المدينة المنورة يقدر بخمسة ملايين نخلة، جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته غرفة المدينة أخيرا بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية.وأوضح أن ميزة نخيل المدينة المنورة، دفعت البنك الإسلامي لإنشاء مركز شامل لتمور المدينة المنورة، عبر اتفاقية وقعت مع إمارة منطقة المدينة المنورة، لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مركز شامل لتمور المدينة المنورة بغرض تحسين أنواع التمور المنتجة ودعم تنافسية القطاع وكذلك تحويل التمر إلى منتجات أخرى كصناعة تحويلية، كما تهدف الاتفاقية إلى إنجاز الدراسة الخاصة بتصنيف أنواع التمور بمنطقة المدينة المنورة. وأعلن عن تأهيل وتدريب أكثر من 28 مدربا بمتطلبات تطوير قطاع التمور لتمكين المزارعين ورفع قدراتهم وعمل برنامج تبادل المعرفي ونقل المعرفة من الدول المتطورة زراعيا، إلى الدول الأقل نموا. ويعد قطاع المدينة من القطاعات التي لديها مزايا تنافسية كبيرة وتتمتع بجودة عالية جدا وهي غير مستغلة. وكشف أنه تم تقديم تمويلات تتجاوز 55 مليار دولار للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد أهمية الأمن الغذائي خلال الأزمات.