كرّمت الشركة السعودية للكهرباء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على عضويتهم في دورة المجلس السادسه المنتهية في 20 /1 /2021، وذلك تقديرا من إدارة الشركة لجهود ودعم ومساندة المجلس ولجانه لإدارة الشركة مما أدى إلى تحسين أداء الشركة وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع وتجاوز التحديات التي واجهتها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح السلطان، بهذه المناسبة، حرصنا منذ اليوم الأول لتولينا المهمة على العمل مع الإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة يدًا بيد لكي نحقق آمال وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، في تقديم خدمة كهربائية تليق بما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية وعمرانية وتطور رقمي يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وأشار معالي الدكتور السلطان إلى أن الشركة بذلت العديد من الجهود ونفذت الكثير من المشاريع في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت على أن تكون أعمالها كافة مواكبة للتطور التقني الذكي الذي يشهده العالم من حولنا.

وأضاف: «لقد سعينا بجهد لأن تكون الخدمة المقدمة من السعودية للكهرباء على أعلى مستوى، كما عملنا على تهيئة الأنظمة والإجراءات وتطوير العمل الإداري والتنظيمي والمالي بها، والتي توّجت بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة لقطاع الكهرباء بدعم كبير ومساندة مباشرة من سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله».

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الإصلاحات تُعد واحدة من أبرز الأعمال التي واكبت فترة عمل المجلس الحالي، حيث عالجت التحديات الهيكلية والمالية والتجارية التي كانت تلقي بظلالها على الشركة. مما يعزز قدراتها على استيفاء مستحقاتها وتعزيز استقرار تدفقاتها النقدية، وتمكينها من العمل بشكل كامل على أسس تجارية بدءًا من العام 2021م. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تحسن التصنيف الائتماني للشركة لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية وهو ما يدعم سجلها الائتماني والمالي في الأسواق المالية ويجعلها قادرة على دعم المنظومة الكهربائية بمشاريع جديدة ومتطورة.

وشدد الدكتور السلطان على أن المجلس، وبدعم ومتابعة من سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يحفظه الله، أولى عناية خاصة لمشروع العدادات الذكية مما ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية للتحول الرقمي في مجال الخدمة الكهربائية المقدمة لمشتركينا، حيث تم تنفيذه في زمن قياسي وبمعدلات تركيب غير مسبوقة بالرغم من الظروف غير الطبيعية والتحديات اللوجستية التي واكبت تنفيذ المشروع بسبب جائحة كورونا. كذلك ساهمت الشركة في توطين صناعة العدادات الذكية بالمملكة من خلال التركيز على أن تكون نسبة المكون المحلي للمشروع 35%.

وأبان معالي الدكتور السلطان أن مؤشرات الأداء لأنشطة الشركة شهدت العديد من الإنجازات، منها: تحسين مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمنازل بنسبة 30% لتصبح 9 أيام، ودعم الموردين المحليين لتوريد احتياجات الشركة، والمساهمة في رفع عدد المصانع الوطنية في مجال الصناعات الكهربائية إلى 620 مصنعًا، وارتفاع عدد المشتركين الذين وصلتهم الخدمة إلى 10 ملايين مشترك، كما ارتفع عدد المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية إلى 13.3 ألف مدينة وقرية وهجرة، وارتفعت نسبة توطين الوظائف بالشركة إلى 93%، يديرون الشبكة الكهربائية في كافة ربوع الوطن بكفاءة ومهنية عالية.

وبهذه المناسبة، تقدم سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فهد بن حسين السديري نيابة عن إدارة الشركة ومنسوبيها بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي رئيس وسعادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس في دورته السادسة على ما قاموا به من جهود كبيرة ودعم ومساندة وتمكين لإدارة الشركة أدت بشكل جوهري إلى تحسين أداء الشركة وتطوير أعمالها وإنجاز مشاريعها وساهمت بفاعلية في حل العديد من التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية التي واجهتها الشركة خلال السنوات الماضية.