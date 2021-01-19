استعرضت مجموعة السنبلة، أحد أبرز المجموعات الرائدة في تمكين صناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1980، أبرز حلولها في مجال الأبحاث والتطوير، خلال لقاء مع نخبة من أبرز الإعلاميين في المملكة، عقدته المجموعة مؤخرا في مدينة جدة.

وتضمن اللقاء استعراض مختلف عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها المجموعة من أجل الارتقاء بمنتجاتها الغذائية، بما يتناسب مع متطلبات مختلف شرائح المجتمع ومختلف الأسواق الإقليمية التي تتواجد بها منتجات المجموعة، كما استعرض فريق البحث والتطوير في المجموعة التزامهم التام بآراء المستهلكين من مختلف الأسواق، بهدف تطوير أو إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

من جانبه، أكد أحمد كحلاني، نائب الرئيس خلال لقائه مع الإعلاميين أن فريق البحث والتطوير في المجموعة، لديهم إمكانات عالية في فهم احتياجات المستهلكين، ما يجعل الابتكار في المنتجات الجديدة أكثر سلاسة، حيث تختلف تطلعات المستهلكين من حيث الذوق أو التوجه للمنتجات العضوية والوقت المستغرق في تحضير الطعام وغيرها العديد من تطلعات المستهلكين.

كما أوضح أحمد كحلاني أن مجموعة السنبلة سوف تقوم بإطلاق العديد من المنتجات خلال الربع الأول من عام 2021، وسوف تتميز هذه المنتجات بأنها عضوية تماما وخالية من الجلوتين، وهذا ما يتماشى مع أحد أبرز أهداف مجموعة السنبلة وهو تطوير أسلوب الحياة الصحي للمستهلكين.

من جانبه قال سامر كردي، رئيس مجموعة السنبلة: «لقد كان للابتكارات التي قدمتها مجموعة السنبلة في عالم الأغذية، الأثر الكبير والإيجابي على المستهلكين في مختلف المجتمعات والأسواق التي نتواجد بها، ونحن على يقين أن استمرارنا في أبحاثنا وتطويرنا للمنتجات وتواصلنا المباشر مع المستهلكين، سيكون له الأثر الكبير في المستقبل في الوصول والحفاظ على أعلى درجات الجودة في منتجاتنا، كما أن تطويرنا لم يقتصر فقط على منتجاتنا الغذائية، بل قمنا أيضا بعمل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية التي نقدمها في الأسواق التي نعمل بها».

الجدير بالذكر أن مجموعة السنبلة تقوم بعمليات الأبحاث والتطوير منذ انطلاقها عام 1980، وخلال هذه الفترة كانت لديها العديد من الإنجازات البارزة في تطوير المنتجات، انعكست بشكل مباشر على ثقة المستهلكين في مختلف الأسواق بمنتجات مجموعة السنبلة.