- شاحنة F-150 تعزز مكانتها كخيار مفضل ضمن فئة شاحنات البيك أب بالحجم الكامل في الشرق الأوسط.

- بيك أب رينجر متوسطة الحجم وسوبر ديوتي، تحافظان على زخم المبيعات على مستوى المنطقة بنموٍ نسبته 11% مقارنة بالعام السابق.

ساهمت شاحنات فورد ومركباتها التجارية المتنوعة بدور محوري، في تعزيز قصة النجاح والنمو المتميزة التي تخوضها فورد في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بطرازاتها المصممة وفقاً لتصميم فورد المتين، بما فيها شاحناتF-150 وسوبر ديوتي ورينجر ومركبة الفان ترانزيت.

وعلى المستوى الدولي، احتفلت F-Series بفوزها بلقب الشاحنة الأكبر مبيعاً في الولايات المتحدة للعام الرابع والأربعين على التوالي، وحققت في الوقت نفسه نجاحاً موازياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ كانت الشاحنة الأكثر مبيعاً في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020. واحتفظت الشاحنة بمكانتها كخيار مفضل بين عشاق فورد في مختلف أنحاء المنطقة، إذ وقفت وراء 50% من أعمال فورد في فئة الشاحنات ومركبات الفان.

وعالمياً، وصلت المبيعات الإجمالية لشاحنات F-Series إلى 787.422 شاحنة في عام 2020، لتحتفظ بذلك بلقبها كشاحنة البيك أب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة على مدار 44 عاماً متتالية، في حين سجلت المبيعات الإجمالية لشاحنة رينجر نمواً نسبته 13.3% لتصل إلى 101.486 شاحنة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام في فورد الشرق الأوسط كريس نويل: «لا شك في أن العام 2020 كان من الأعوام العصيبة بالنسبة لقطاع السيارات نتيجة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لكن فرق عملنا نجحت بتوفير أعلى مستويات الدعم لوكلائنا وعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي أتاح لنا اختتام العام 2020 بنتائج إيجابية مشجعة، وتأتي هذه النتائج تأكيداً على التزامنا الراسخ تجاه المنطقة وحرصنا على توفير أجود المنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية لعملائنا».

وحافظت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت على مواقعها كأبرز ثلاثة أسواق لدى في منطقة الشرق الأوسط، فقد سجلت المبيعات الإجمالية نمواً نسبته 54% في المملكة، و17% في دولة الإمارات، و15% في الكويت، معززة بذلك مكانتها كأكثر أسواق فورد حيوية في المنطقة من حيث المبيعات.

وفي حين شهد العام 2020 إقبالاً قوياً على شاحنة F-150، جاءت المبيعات لتعكس اهتماماً متزايداً بشاحنة البيك أب رينجر متوسطة الحجم. ففي واقع الأمر، فاقت مبيعات رينجر المصنوعة في جنوب إفريقيا مبيعات شاحنة F-150 في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق، إضافة إلى النمو القوي الذي شهدته مبيعاتها في قطر والكويت والبحرين.

وعلى مستوى المنطقة، سجلت مبيعات رينجر وشاحنة فورد سوبر ديوتي المخصصة للمهام الشاقة نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي. فقد حققت مبيعات سوبر ديوتي نمواً ملحوظاً في البحرين وسلطنة عمان، وكانت المركبة الأكثر مبيعاً بين مركبات فورد في الأردن.

وبدورها، عززت فورد ترانزيت مكانتها كأكثر مركبات الفان التجارية مبيعاً في الولايات المتحدة منذ إطلاقها في عام 2015. ففي عام 2020، تفوقت ترانزيت على منافستها في المرتبة الثانية بنسبة 139% لتستحوذ على حصة نسبتها 38% من فئة شاحنات الفان بالحجم الكامل. وبهذا، احتفظت فورد بصدارة مبيعات شاحنات الفان التجارية في الولايات المتحدة على مدار 42 عاماً متتالية، إذ وصلت مبيعاتها الإجمالية في عام 2020 إلى 203153 مركبة. وفي منطقة الشرق الأوسط، واصلت ترانزيت تحقيق مبيعات إقليمية قوية خلال العام وسجلت نمواً بنسبة تزيد على 80% في المملكة العربية السعودية، كما حققت أداءً قوياً في المبيعات في دولة الإمارات والكويت.