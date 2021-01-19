أعلنت «الخبير المالية»، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إدراج وبدء تداول وحدات «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول» في السوق المالية السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء، 19 يناير 2021م، وسيكون رمز تداول الوحدات في السوق هو 4700 والرمز الدولي SA1560529E57.

وبهذه المناسبة، تم الاحتفال بإدراج وتداول وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية «تداول» في المركز الإعلامي لـ«تداول» بمدينة الرياض، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للأسواق في «تداول» محمد سليمان الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية» أحمد سعود غوث، وعدد من كبار التنفيذين في الشركة، باعتباره الصندوق الأول في المنطقة يتم إدراجه في السوق المالية السعودية من فئة الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (غير العقارية)، ليتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل.

وصرّح أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «نحن سعداء بطرح وحدات أول صندوق للدخل في المنطقة الذي تتنوع استثماراته عبر شريحة واسعة من الأصول والأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويتيح «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول» للمستثمرين فرصة توظيف أموالهم عبر أصول مُدرة للدخل، بما يدعم نمو حجم التداول وتوسيع نطاق أنشطة الاستثمار في السوق السعودية. ويُعد هذا الصندوق خطوة أخرى ضمن رؤيتنا البارزة التي نتطلع من خلالها إلى فتح آفاق جديدة من فرص الاستثمار الواعدة أمام المستثمرين إلى جانب تعزيز النمو وخلق قيمة كبيرة لصالح أطرافنا المعنية كافة».

هذا وقد جذب «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول»، الأول من نوعه في المنطقة، أكثر من 89 ألف مكتتب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وبلغ إجمالي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال سعودي. في حين تجاوزت نسبة التغطية 157% من الحد الأدنى لرأس مال الصندوق طوال فترة الاكتتاب الممتدة على مدى 15 يوم عمل، والذي بدأ من تاريخ 6 ديسمبر 2020م وانتهى في 24 ديسمبر 2020م.

وأشارت «الخبير المالية» إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية منافسة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة. وتتوزع محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروبا، إذ يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تتجاوز 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

يذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 - 07074).