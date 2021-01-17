حصدت «المراعي» خلال العام 2020 أكثر من 12 جائزة وتصنيفًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات المالية والإدارية والتسويقية والجودة والسلامة ورضا المستهلك والاستدامة؛ لتعزز بذلك التزامها نحو شعارها الراسخ (جودة تستحق الثقة).

وتنوعت حصيلة جوائز «المراعي» خلال العام فتصدرت 6 تصنيفات أغلبها في مجال قياس رضا المستهلك والصورة الذهنية للشركة، فيما فازت بـ 6 جوائز محلية وإقليمية وعالمية.

وقال رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة عبدالله ناصر العتيبي: «عامًا بعد عام ترسخ المراعي مكانتها الرائدة وتؤكد جدارتها بثقة الناس والتزامها القوي نحو شعارها (جودة تستحق الثقة)».

وأضاف العتيبي: «نسعد بجميع الجوائز التي نحصل عليها، إلا إن أكثر ما يسعدنا في المراعي هو اعتلاؤنا للتصنيفات التي تعبر عن رأي المستهلك في منتجاتنا وتقيس مدى رضاه عما نقدمه».

وتحصد «المراعي» سنويًا العديد من الجوائز والتصنيفات المعتبرة محليًا وعالميًا، ويمكنك مطالعة جميع التقديرات التي حققتها المراعي على مر السنوات عبر الرابط التالي: https://www.almarai.com/awards-and-recognitions