افتتحت جيوردانو، العلامة التجارية للملابس المعروفة والرائدة بأزيائها العصرية والأساسية، مؤخرًا أكبر متجر رئيسي لها في السعودية.



تم افتتاح المتجر الذي تبلغ مساحته 3,600 قدم مربع في قلب مركز الكورنيش التجاري، أفضل وجهة تسوق سياحي في جدة وذلك في الـ 29 من ديسمبر 2020، مدفوعاً بالالتزام بتقديم أفضل تجربة تسوق للعملاء دائمًا وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

في خطوة لإعادة ابتكار نفسها، تعرض جيوردانو تصاميم متاجر جديدة متطورة في جميع أنحاء المنطقة. يتمتع المتجر الجديد بمظهر جديد يهدف إلى إعادة تعريف البساطة مع تبني مفهوم الأكثر كلاسيكية. تم توسيع المساحة لعرض المنتجات والتفاعل مع العملاء وغرف قياس أكثر راحة. يتم تقديم المنتجات أيضًا بطرق مختلفة لتسهيل عرضها على العملاء. تعمل مصابيح LED الموفرة للطاقة على تحسين تجربة العملاء مع تقليل الانبعاث الكربوني في المتجر.

كما تحدث الرئيس التنفيذي لـ جيوردانو السعودية، السيد أحمد الله عبد الهادي: «كان ولا يزال عملاؤنا محور الأساسي و الرئيسي في التصميم الجديد للمعرض الخاص بنا. (العملاء في الاعتبار). تجسد جيوردانو البساطة في التصميم والجودة من حيث الجوهر، وقد سعينا إلى تبسيط وتحسين تجربة التسوق لعملائنا، وتمكينهم بسهولة لاختيار المنتجات وتطابقها والاستفادة من الملابس ذات الجودة الممتازة وذات القيمة العالية».

لطالما كان مفتاح نجاح جيوردانو على المدى الطويل هو الحفاظ على التزامها بتقديم تصميم بسيط ونظيف ومريح وصناعة عالية الجودة وخدمة عملاء مؤهلون.

بعد أكثر من 29 عامًا من النمو المستمر للعلامة التجارية، تعمل جيوردانو على توسيع عملياتها بقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. مع وجود متاجر متعددة في طور الإعداد، وتصميمات مبتكرة للمحلات وولاء متزايد للعملاء، لتحافظ جيوردانو على حضورها القوي والمستمر.

في عام 2020، تم افتتاح 10 متاجر جديدة لجيوردانو في المملكة العربية السعودية وموريشيوس وكينيا. «نحن نفخر بأنفسنا لكوننا علامة تجارية عالمية» وإدراكًا منا للطبيعة الديناميكية الحقيقية للمنطقة، يستمر توسعنا العالمي لأنه من الضروري لـ جيوردانو كعلامة تجارية أن تركز على العملاء حقًا وأن تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية والثقافات، ذلك ما أشار إليه السيد إيشوار شوجاني - العضو المنتدب لشركة جيوردانو الشرق الأوسط.