ناقش الفريق المكلف من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي برئاسة المشرف العام لفروع الوزارة في القطاع الشمالي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، في قاعة الاجتماعات في غرفة حائل، أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض المزارعين بمنطقة حائل والتي تم عرضها على وزير البيئة والمياه والزراعة إبان زيارته للمنطقة نهاية ديسمبر الماضي، بحضور مساعد المشرف العام لفروع الوزارة في القطاع الشمالي المهندس دخيل المشعان، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل المهندس فهد الحسني، والمدير العام لخدمات المياه بحائل خالد الجمعان، وعضو اللجنة الزراعية الدكتور سالم الشاوي، وعدد من أعضاء اللجنة، وبرز على طاولة النقاش إنشاء شركة زراعية عملاقة تعنى بتصنيع التمور وكافة منتجات النخلة والعمل على تسويقها خارج المملكة كأهم اهتمامات المزارعين، لاسيما أن عدد النخيل بالمملكة يفوق 30 مليون نخلة متنوعة أنتج خلال العام 2020 أكثر من 1.5 مليون طن تقريباً، كما نوقش طلب رفع إنتاجية المملكة من القمح إلى 1.700 مليون طن سنوياً، وإعادة النظر في رفع سعر شراء القمح ليكون 2000 ريال للطن على أن يلتزم المزارع بعدم زيادة استهلاك المياه على 5500 متر مكعب للهكتار وعدم زراعة أي محصول صيفي بعد القمح أو الشعير ليكون على حساب الأعلاف بعد نقل الشعير من الأعلاف إلى الحبوب، وناقش الفريق إمكانية إنشاء محجر زراعي بمطار حائل لتسهيل معاناة بعض المزارعين من عدم إمكانية تصدير منتجاتهم الزراعية المسموح بتصديرها مثل التمور لعدم توفر محجر زراعي بمطار حائل، وكذلك إيجاد مقر لائق للمهرجانات الزراعية، ونوقش خلال الاجتماع طلب المزارعين بإنشاء شركات تسويقية لتسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة والتي يجدون صعوبة في تسويقها، وبحث الفريق سبل الحلول لمكافحة سوسة النخيل التي قضت على العديد من النخيل بالمملكة ولا تزال رغم الجهود المبذولة لمكافحتها، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات لمطالب المزارعين التي سيتم رفعها لوزير البيئة والمياه والزراعة.