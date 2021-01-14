شهدت مدينة جدة أمس (الأربعاء)، الموافق 13 يناير، افتتاح أحد أفخم مراكز التسوق العائلي المرموقة؛ وهو الفرع العاشر من سلسلة فروع سوبرماركت «مانويل» العالمية يفتتح بجدة، وهو من مراكز التسوق الشهيرة بتوفير أجود أصناف المنتجات الاستهلاكية والغذائية الطبيعية الصحية (الأورجانيك).

قام بالافتتاح الأستاذ خالد الدرويش - المدير التنفيذي لأسواق مانويل ماركت، بحضور كلٍ من الأستاذ عبدالإله أحمد الدرويش رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله أحمد الدرويش نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرزاق أحمد الدرويش المدير العام، وفيصل أحمد الدرويش نائب المدير العام، ونخبة من رجال الأعمال والإعلام، وجمع غفير من عملاء مانويل.

يذكر أن «مانويل ماركت» حققت نجاحات ملموسة فاقت التوقعات خلال مدة قياسية لا تتجاوز 10 سنوات منذ تأسيسها ؛ حيث كانت البداية عام 2010 انطلاقاً من مدينة جدة، ومن ثم واصلت تدشين سلسلة من الفروع الراقية بلغت 7 فروع، غطّت احتياجات المنطقة الغربية بشكل مؤثر وفعال، ولاقت استحسان كافة عملائها وإقبالهم المتزايد، ومن ثم تم افتتاح فرعها الثامن في مدينة الجبيل.

والفرع التاسع الواقع بحي النزهة بالعاصمة الرياض لينضم إلى عقد فروع «مانويل ماركت»، وبفضل الله يأتي افتتاح هذا الفرع العاشر بحي الحمراء بجدة ويلبي تطلعات ورغبات سكان جدة، وفق أسلوب «مانويل» الخاص والمميز في مفاهيم التسوق العائلي الراقي، وليحدث التغيير الإيجابي في أسلوب الحياة الصحية.

وبهذه المناسبة أعرب المدير التنفيذي لمانويل ماركت الأستاذ خالد الدرويش بأن سلسلة مراكز «مانويل ماركت» تقدم أفضل وأوسع تشكيلة من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية لأشهر الماركات العالمية المرموقة، وهذا إضافة إلى كونها الرائدة في مجال المواد الغذائية الطبيعية العضوية والصحية (الأورجانيك)، التي تستوردها من أفضل المصادر العالمية لتوفرها بخيارات متنوعة لكافة عملائها في المملكة تحت سقف واحد. كما تنفرد سلسلة متاجر مانويل ماركت بتصاميمها الراقية والديكورات المميزة، وأجوائها الهادئة والراقية، وأعلى مستويات الخدمات والرقي في التعامل، التي تناسب أسلوب الحياة العصرية لكافة عملائها الذين يحرصون على الجودة والفخامة.

وقد أبدى الأستاذ خالد الدرويش سعادته واعتزازه بنجاح افتتاح الفرع العاشر، مشيراً إلى أن من أهم أهداف أسواق مانويل هو إحداث الفرق الإيجابي في حياة الناس، وذلك عبر الاهتمام بشغفهم وفهم تفاصيل حياتهم وتلبية تطلعاتهم. كما جدّد التعهد والتزام «مانويل» بمواصلة التطوير لتحسين مستويات الخدمات وسعيها المستمر لتجاوز التوقعات بتحرّي الدقّة في فهم احتياجات العملاء.

كما صرح الأستاذ خالد الدرويش بأنه بصدد افتتاح فرع آخر في جدة وفرع ثان في الرياض.