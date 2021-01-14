شهد العام الماضي إطلاق عدد من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمول وأكثرها تقدماً في سوق المملكة العربية السعودية، وقمنا بإعداد قائمة بأفضل هذه الأجهزة للعام 2020 لتكون بمثابة صفقات الكمبيوتر المحمول التي ستساعد المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء. هذه الأجهزة توفر ميزات مبتكرة تعزز الكفاءة في العمل وتساعد المستخدم على الاستمتاع بتجربة ترفيهية تفاعلية أينما كان.

وشهد العام 2020 تحولاً كبيراً مع بدء العديد من الأفراد بالعمل عن بُعد. ولاتّباع هذا النهج بفعالية، يحتاج المستخدمون إلى أجهزة كمبيوتر محمول متكاملة المزايا بحيث تكون قادرة على التعامل مع المهام الحساسة المرتبطة بالعمل مع تمكينهم في الوقت نفسه من مشاهدة أفلامهم المفضلة أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية بسهولة. لذا، سواء كنتم ترغبون بالترفية من جهازكم الحالي، أم كنتم تبحثون عن أفضل تجربة حوسبة أثناء التنقل، إليكم قائمة أعددناها خصيصاً لكم بأفضل الكمبيوترات المحمولة في السوق للعام 2020، الأمر الذي يوفر عليكم البحث هنا عن كمبيوتر محمول للبيع، أو هناك عن كمبيوتر محمول مستعمل للبيع.

دعونا نلقي نظرة وافية:

جهاز HUAWEI MateBook X Pro

يتيح كمبيوتر HUAWEI MateBook X Pro للمستخدمين تعزيز الإنتاجية والاستمتاع بالتجربة الترفيهية وغيرها الكثير من المزايا بالاعتماد على نظام التشغيل Windows 10 Home. ويتميز هذا الكمبيوتر المحمول الأنيق بهيكله المصنوع من سبائك الألومنيوم وشاشته بمقاس 13.9 بوصة والتي تقدم أداءً رائعاً إلى جانب معالج Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر و4 نوى بسرعة 1.8 جيجاهرتز وميزة Turbo حتى 4.9 جيجاهرتز وبطاقة NVIDIA® GeForce® MX250 لألعاب فائقة السرعة. ويوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 16 جيجابايت أفضل تجربة على الإطلاق. الجهاز متوفر باللون الأخضر Emerald Green أو الرمادي Space Gray أو الفضي.

سعر الكمبيوتر المحمول 6499 ريالاً

جهاز Apple MacBook Pro بشاشة 13 بوصة

يتميز كمبيوتر Apple MacBook Pro بشاشة بمقاس 13 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين SSD فائقة السرعة بسعة 512 جيجابايت. كما يوفر تجارب تفاعلية غامرة للمحتوى متعدد الوسائط بسهولة وانسيابية تامة. أما معالج Intel Core i5 رباعي النواة من الجيل الثامن وبطاقة Iris Plus Graphics 645 من إنتل فيساعدان على تشغيل شاشة Retina رائعة بتقنيةTrue Tone. مع لوحة مفاتيحMagic Keyboard المزودة بميزة الإضاءة الخلفية ولوحة اللمس والتعريف باللمس ومنفذي Thunderbolt 3، سيحصل المستخدمون على كل ما يحتاجونه لتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والإنتاجية.

سعر الكمبيوتر المحمول 6453 ريالاً

الكمبيوتر المحمول ASUS ZenBook Duo UX481

يأتي الكمبيوتر المحمول ASUS ZenBook Duo UX481 مجهزاً بشاشة FHD NanoEdge Bezel Touch بمقاس 14 بوصة وأحدث معالج من الجيل العاشر Intel Core i7-10510U وبطاقة رسومات GeForce MX250 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين PCIe SSD بسعة 1 تيرابايت. كل ذلك يمنح المستخدمين أداءً رائعاً وكفاءة لا تضاهى لإنجاز أي مهمة. وتساعد شاشة اللمس المبتكرة غير اللامعة ScreenPad Plus بمقاس 12.6 بوصة المستخدمين في تعدد المهام عبر توسيع الشاشة أو تقسيم النوافذ والتطبيقات على الجانبين. وتوفر كاميرا الأشعة تحت الحمراء المدمجة تسجيل الدخول بواسطة التعرف على الوجه لنظام التشغيل Windows 10 Pro ويأتي الجهاز مع منصة وحافظة وقلم ASUS النشط إلى جانب استخدام ميزة ErgoLift الحصرية لتحسين الكتابة، بينما تضيف نقاط الاتصال بتقنية Gig+ WiFi 6 وHDMI ومنفذ USB من النوع «سي» المزيد من المرونة. يأتي الجهاز باللون الأزرق السماوي.

سعر الكمبيوتر المحمول 6324 ريالاً

كمبيوتر Lenovo 2020 Legion Y540



جهاز Lenovo 2020 Legion Y540 هو حاسوب محمول مثالي للألعاب بشاشة FHD IPS مقاس 15.6 بوصة ويوفر أفضل أداء بفضل معالج الجيل التاسع من Intel 6-Core i7-9750H بسرعته التي تصل حتى 4.5 جيجا هرتز، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16جيجا بايت وتخزين PCIe SSD بسعة 256 جيجا بايت وتخزين HDD بسعة 1 تيرا بايت وبطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. ويحتوي على ثلاثة منافذ USB 3.1 Gen 1 ومنفذ Mini DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI وبطاقة RJ45 Ethernet وفتحة قفل Kensington Wedge ومنفذ USB 3.1 Gen 2 من النوع «سي»، إضافة إلى ميكروفون مع سماعة رأس بمقاس 3.5 ملم وفتحة NOVO لـقدرات اتصال إضافية. هذا ويأتي الحاسوب مجهزاً بنظام Windows 10 Home مع ضمان محدود لمدة عام واحد قابل للترقية.

سعر الكمبيوتر المحمول 5183 ريالاً.

الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface 3

يحتوي الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface 3 على شاشة عالية الدقة بمقاس 13 بوصة. ويعمل بمعالج Intel Core i5 ويتضمن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت لأداء رائع مع مساحة تخزين SSD بسعة 128 جيجا بايت وبطاقة رسومات Intel UHD Graphics Platinum. وتدعم هذه الميزات الشركات في القيام بمهام رائعة بالاعتماد على نظام Windows 10 Pro بينما تعزز تقنية Intel vpro قدرات الإدارة على مستوى الشركة وتسهل سير العمل، مما يجعله خياراً ممتازاً للأعمال والاستخدام الشخصي على حد سواء.

سعر الكمبيوتر المحمول 5899 ريالاً

الكمبيوتر المحمول Dell XPS 7390

يحتوي الكمبيوتر المحمول Dell XPS 7390 على شاشة لمس بمقاس 13.3 بوصة، إضافة إلى معالج Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر والذي يتيح تشغيل نظام Windows 10 Home بسلاسة. وتساعد بطاقة الرسومات Intel UHD المزودة بذاكرة رسومات مشتركة على تشغيل الألعاب بمستويات جودة مذهلة. ويأتي الجهاز أيضاً مع ضمان لمدة عامين وهو متوفر باللون الأسود.

سعر الكمبيوتر المحمول 8064 ريالاً

الكمبيوتر المحمول Acer Chromebook Spin 713



يتميز جهاز كرومبوك بهيكل معدني مع تصميم مبسط ومعزز يوفر مظهرًا عصرياً أنيقاً، إضافة إلى متانة قوية MIL-STD-810G تم التحقق منها بشكل مستقل.

تم تصميمه خصيصاً مع مراعاة احتياجات مستخدمي الأعمال، ويأتي جهاز كروم بوك هذا مع مجموعة من الميزات الوظيفية بما في ذلك Wi-Fi 6 وCorning® Gorilla® Glass touchscreen ولوحة اللمس، ولوحة مفاتيح مضاءة بإضاءة خلفية، ومنفذ HDMI مدمج، إضافة إلى منافذ USB Type-C مزدوجة للتعامل مع التحديات اليومية.



سعر الكمبيوتر المحمول 3095 ريالا