بالتعاون مع السفارة الملكية لتايلند والفريق التايلندي، رائدة تجارة التجزئة لولو تدشن المهرجان التايلندي، إذ تم افتتاحه من قبل رئيس البعثة لسفارة تايلند الملكية في الرياض سانتانا كشيسمنثا نا ايدوهيا، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد في لولو هايبرماركت فرع المربع الرياض أفنيو مول.

وسيستهدف المهرجان تسليط الضوء على المنتجات المتنوعة القادمة من تايلند في المملكة العربية السعودية من خلال الطعام، الثقافة والسياحة.

وقال سانتانا كاشيسمانثا نا ايدويا:«هذه مبادرة رائعة من لولو لعرض التنوع الغني للثقافة والمنتجات الشعبية من تايلند. أنا أرحب بالجميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية للقدوم واكتشاف النكهات التايلندية الرائعة. لولو لم تقم فقط بعرض منتجاتنا العالية الجودة فقط، بل قامت بتقوية أواصر التجارة بين البلدين ودعمت المزيد من فرص العمل أيضاً».

وكجزء من المهرجان، لولو أطلقت وبامتداد أسبوع عروضا داخل المتاجر أو في المتجر الإلكتروني على أكثر من 1200 منتج من تايلند في جميع فروعها حول المملكة. الزوار يمكنهم الاستمتاع بالتجربة التايلندية الشعبية من خلال عرض الطبخ، وعرض الخضار والفواكه، ومعرض للسياحة التي توفر معلومات للراغبين بزيارة تايلند في الرياض أفنيو مول. العروض والفعاليات ستقام في 19 يناير 2021.

من جهته، علق شهيم محمد: «نحن دائما نفخر بأخذ زمام المبادرة بالتوسع في عرض جمال وتنوع تايلند عندما يتعلق الأمر بالتقاليد، الطعام، والتقديم، التي طالما كانت مذهلة للجميع من مختلف الجنسيات المتواجدين في المملكة. وغبر توفير المنتجات المختلفة والمتنوعة في المتاجر، هذه هي مبادرتنا لجلب كل ما تحبه المجتمعات في مكان واحد».

كواحدة من أكبر المصدرين للمنتجات الزراعية والغذائية وواحدة من أكبر مصنعي المنتجات الحلال، تايلند برايريتز لسلامة وأمن الغذاء من خلال استخدام التقنية وآخر الاختراعات لضمان الإنتاجية وترويج المنتجات عالية الجودة الزراعية والمنتجات الغذاء. هذا تأكيد على إجراءات الإنتاج عند مراعاة المقاييس العالمية، تعتبر تايلند وسعتها كـ«مطبخ العالم» من خلال سلسلة توزيع الغذاء العالمية.

لولو تؤكد التزامها بتوفير المنتجات العالية الجودة من مختلف أنحاء العالم وبأسعار مناسبة لسوق الشرق الأوسط، ودائما ما كانت قادرة على إطلاق مثل هذه المهرجانات لعرض الطعام والثقافة.

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لولو هايبر ماركت، حيث يأتي العالم للتسوق – في قائمة أعلى شركات التجزئة في الشرق الأوسط وأحد أكثر الأنشطة نجاحا حول العالم. تخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يوميا، وهي أسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها الخليج العربي، الهند، مصر، إندونيسيا، وماليزيا. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم، وتدير حالياً أكثر من 197 متجرا بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.