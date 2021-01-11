كشفت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أنه يمكن للمستثمرين مزاولة نشاط تحصيل الديون عبر إصدار السجل التجاري، دون اشتراط الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، بهدف التيسير لقطاع الأعمال.وبينت «التجارة» أن هذه التحسينات تهدف إلى تخفيف المتطلبات المتعلقة بتحصيل الديون، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتحقيق رؤية 2030.وأشارت إلى أن نشاط تحصيل الديون كان يتطلب سابقا وجود عدة متطلبات للترخيص، أبرزها «شهادة تعليم ثانوي وأعلى، وتوقيع إقرار تحصين الديون».