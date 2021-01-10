باشر وليد فطاني هذا الأسبوع مهماته وأعماله بصفته رئيساً تنفيذياً لمجموعة صافولا، وهي مجموعة إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب وليد فطاني عن سعادته بالانضمام إلى المجموعة وقال: «نجحت مجموعة صافولا خلال أكثر من 40 عاماً في الحفاظ على موقعها الريادي في قطاعي الأغذية والتجزئة، ويشرفني الانضمام إلى فريق العمل في المجموعة والمساهمة في تعزيز نمو أعمالها ومواصلة مسيرتها تحت شعارها الراسخ (قيمة أساسها القيم)».

ويتمتع فطاني بخبرةٍ طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية، كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، ومدير الخزينة ومستشاراً لشؤون الاستثمار والأسواق المالية لمجموعة شركات عبداللطيف جميل، ومديراً لدويتشه بنك – السعودية، ورئيساً لمجموعة الخزينة وعضو بالإدارة التنفيذية للبنك السعودي الفرنسي. ويحمل فطاني شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا في العام 1993.

يذكر أن مجموعة صافولا تأسست في عام 1979، وتدير المجموعة أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة، كما تنتج وتستثمر في منتجات غذائية للاستهلاك اليومي تشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة والأغذية المجمدة في أكثر من 50 دولة حول العالم.