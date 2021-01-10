ترعى مجموعة بن شيهون، الوكيل الرسمي لإطارات «هنكوك» في السعودية، البطل سعيد الموري في «رالي داكار» الحاصل على لقب بطولة المملكة لسباقات الحلبات وبطل الشرق الأوسط للدرفت، وسيشارك في تحدي رالي داكار 2021 الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي في فئة 4t بإطارات هنكوك «Dyna Pro MT»، المخصصة لهذا النوع من المركبات.وحول مشاركته في اللقاء بيّن سعيد الموري قائلاً: «أتقدم بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد رؤيتنا الذي جعل الحلم حقيقة، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات الأمير سلطان الفيصل، لإقامة هذه السباقات العالمية في السعودية، وأثمن ثقة مجموعة بن شيهون ودعمها الذي وجدته عندما طرحت فكرة المشاركة في رالي داكار، بعد أن أصبحت فرصة المشاركة متاحة أكبر من أي وقت مضى إثر استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الأكبر والأصعب في مستوى سباقات السيارات على مستوى العالم»وأضاف قائلا: «بدأنا الاستعداد الفني والميكانيكي لهذا الرالي من أجل ضمان أكبر درجة من التحضير للمنافسة على المراكز المتقدمة في الرالي، وطموحي المنافسة وليس فقط المشاركة».من جانبه، تمنى مروان بن شيهون نائب رئيس مجموعة بن شيهون التوفيق لفريق هنكوك بقيادة البطل الكابتن سعيد الموري، مؤكدا أن معرفته بالموري تجعله على ثقة في قدرته على المنافسة وتحقيق نتيجة مميزة لوطنه ولفريقه في هذه البطولة العالمية التي نسعد جميعا بإقامتها على أرض وطننا الذي أصبح عاصمة عالمية لكبرى الأحداث والفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.