غيّب الموت عميد آل قزاز رجل الأعمال حسين بكري قزاز، أمس (الخميس)، عن عمر يناهز 95 عاما، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.يذكر أن الفقيد ولد في مكة عام 1925، ودرس في مصر وعاد إلى المملكة، وبدأ مسيرته في التجارة عام 1942 في محل صغير في مدينة مكة المكرمة، ثم نجح في أن يجعل مجموعة بيوت «قزاز» التي زاد عددها إلى عشرات المعارض حول المملكة، وكان قزاز قد حصل على وكالات 48 ماركة عالمية. والفقيد زوج ثريا حامد عز مصطفى، ووالد كل من: سامي، والدكتور محمد، وعاصم، وأسامة، وشقيق كل من: ناريمان، وليلى، ونادية، وفاطمة، وهالة.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».