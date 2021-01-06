أعلنت شركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة» عن انطلاق مهرجان HUAWEI للتسوق ليقدم للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة مجموعة عروض مذهلة وخصومات تصل إلى 49% على الهواتف الذكية وأجهزة الصوت والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وغيرها.

وقرّرت هواوي استقبال العام 2021 بحفاوة مع حدث مميز يعكس التزام الشركة بدعم المستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ليتمكنوا من الوصول إلى التكنولوجيا التي تسهل حياتهم اليومية. وتبدأ المرحلة الأولى من مهرجان HUAWEI للتسوق في 6 يناير وتستمرّ إلى 17 يناير من خلال تقديم عروض مميزة تلبي احتياجات الجميع.

هاتف HUAWEI nova 7i

يتميز هاتف HUAWEI nova 7i بكاميرا رباعية قوية معززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية للتصوير الفوتوغرافي وتصوير مقاطع الفيديو في أي ظرف. وبفضل بطاريته التي تدوم طويلاً بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن السريع، سيلبي الهاتف الذكي الاستخدام المكثف طوال اليوم. كل ذلك إلى جانب معالج Kirin 810 بحجم 7 نانومتر الذي يؤدي المهام بسهولة وكفاءة حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة على شاشة العرض الكاملة بمقاس 4.4 بوصةHUAWEI Punch FullView FHD+. ويتوفر هاتف HUAWEI nova 7i الآن بسعر 949 ريالا سعوديا أي مع خصم بقيمة 200 ريال سعودي.

هاتف HUAWEI Y7a

كما تقدم هواوي هاتف HUAWEI Y7a الأنيق الذي يعد الخيار الأمثل للمستهلكين الشباب اليوم. ويأتي الهاتف مزوداً بخاصية HUAWEI SuperCharge لإعادة الشحن السريع إلى جانب أداء بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل معززة بالذكاء الاصطناعي لتمكّن المستخدمين من التقاط أجمل اللحظات بسهولة ودون عناء. كل هذه الميزات وأكثر الآن بسعر 699 ريالا سعوديا.

ساعة HUAWEI GT 2e وHUAWEI WATCH FIT

تعتبر بداية العام الجديد بمثابة فرصة مثالية لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، واليوم مع ساعة HUAWEI WATCH FIT الأنيقة، تتوفر مجموعة واسعة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية لمساعدة المستخدمين على البدء بتحقيق أهدافهم. وتشمل هذه المزايا مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) عند المستخدم ومعدل ضربات القلب ورصد جودة النوم والضغط بالإضافة إلى 96 وضعاً مختلفاً للتمارين مع 12 تمريناً تفاعلياً سريعاً لتوجيه ومتابعة تقدم المستخدم. وتتوفر ساعة HUAWEI WATCH FIT الآن بسعر 369 ريالا سعوديا. أما الساعة الرياضية HUAWEI WATCH GT 2e فهي مليئة أيضاً بميزات تتبع اللياقة البدنية وإدارة الصحة وتضم 100 وضع للتمارين وتمارين للجري وهي متوفرة الآن بسعر 499 ريالا سعوديا أي ما يعادل خصماً بقيمة 160 ريالا سعوديا.

الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T 10 وT 10s

ازداد الإقبال على الأجهزة اللوحية من قبل المستهلكين نظراً لإمكانية حملها خلال التنقل وقدراتها المتقدمة. ويعد جهازHUAWEI MatePad T 10s مثالاً رائعاً على كفاءة هذه الأجهزة. يحتوي الجهاز اللوحي بمقاس 10.1 بوصة على شاشة نابضة بالحياة وعالية الدقة تتميز بتقنية العرض HUAWEI ClariVu Display Enhancement من هواوي. ويساعد نظام الصوت القوي مع مكبري الصوت على تقديم تجربة تفاعلية غامرة لمشاهدة الأفلام أو اللعب. يبلغ سعر جهاز HUAWEI MatePad T 10s LTE حاليًا 899 ريالا سعوديا وجهاز HUAWEI MatePad T 10s WIFI بقيمة 749 ريالا سعوديا.

يحتوي جهاز HUAWEI MatePad T 10 على شاشة عالية الدقة بمقاس 9.7 بوصة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات المبتكرة المناسبة للعائلة مثل ركن الأطفال Kids Corner ووضع حماية العينين وخاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة HUAWEI APP Multiplier. يتوفر الجهاز بسعر 649 ريالا سعوديا بينما يتوفر جهاز HUAWEI MatePad T 10 WIFI حاليا بسعر 569 ريالا سعوديا. وتأتي هذه الأجهزة اللوحية مع غطاء حافظ وسماعة HUAWEI AM61 Bluetooth كهدية مجانية بقيمة 348 ريالا سعوديا.

سماعات HUAWEI FreeBuds 3i

تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بخاصية إلغاء الضوضاء النشط مع صوت ممتاز واتصال عالي الكفاءة. وتوفر تجربة صوتية غامرة لا تضاهى مما يمنح المستخدمين موسيقى ومحادثات واضحة للغاية أينما كانوا. وتعد هذه السماعات أيضاً جزءاً من منظومة هواوي للذكاء الاصطناعي HUAWEI Seamless AI Life وبالتالي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصوت ممتاز على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الأخرى من هواوي. يبلغ سعر السماعات 329 ريالا سعوديا أي خصم 25% على السعر الأصلي وتأتي مع علبة حافظة.