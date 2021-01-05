وقع بنك الجزيرة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية أو السكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقاً لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مع الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي.

وبهذه المناسبة قال العبدالكريم: «نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم المشاريع في المملكة، إذ سيقدم بنك الجزيرة منتجاته التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات العملاء الراغبين بالاستثمار ضمن مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، إضافة إلى تمكّين ملّك العقارات في المدينة من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء. ومن المتوقع أن تؤدي حلولنا التمويلية وخدماتنا المصرفية وسهولة إجراءاتنا إلى زيادة الطلب من قبل شريحة أكبر من العملاء».

ومن جهته، قال لنجاوي: «نسعد اليوم بالشراكة الإستراتيجية والتعاون مع بنك الجزيرة ليكون بنكاً معتمداً لتمويل مختلف المنتجات الاستثمارية والسكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل في مختلف الأحياء السكنية والتي تسهم من خلالها تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030».