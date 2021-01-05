أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد عالمياً في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «اكوا باور» المستقبلية.

وتعزز اتفاقية التمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة في استثمارات ابيكورب والتي باتت حالياً تشكّل أكثر من 15٪ من إجمالي محفظة التمويل الحالية. وسيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى ابيكورب و«أكوا باور» المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقد تم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة خمس سنوات مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، ما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع. كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، إذ يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى «أكوا باور»، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها.

إلى ذلك صرّح المدير التنفيذي لتمويل المشاريع والتجارة في ابيكورب نيكولا تيفينو: «إن توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وتعزز انتشار التقنيات المتطورة يعدّ أولوية إستراتيجية لشركة ابيكورب، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وإن هذه الاتفاقية تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة أكوا باور لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور» راجيت ناندا: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في إستراتيجية النمو لدى «أكوا باور». ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في المملكة العربية السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب عن تعزيز الشراكة بين «أكوا باور» و«ابيكورب» بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».

وأضاف المدير المالي بشركة أكوا باوركاشف رنا: «إن التسهيل المالي من ابيكورب بقيمة 125 مليون دولار سيكون بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم التوسع السريع والقوي الذي تشهدها محفظة مشاريع «أكوا باور» الخضراء في الأسواق التي تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير في هذا التمويل لشركة أكوا باور مرونة إعادة تخصيصه، وبالتالي يرفع من فرص تحسين الاستفادة منه. ونتطلع في «أكوا باور» إلى مواصلة التعاون مع «ابيكورب»، حيث نسعى بكل همة لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة النظيفة وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للدول، يدعمنا في ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة والمجتمع».

وكانت ابيكورب قد قدمت في شهر أكتوبر الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم «أكوا باور» وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة المتجددة تعدّ قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، إذ تتوقع ابيكورب أن تستأثر بنحو ثلث (32٪) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام 2020-2024، وهي الحصة الأكبر من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.

يُذكر أن مكتب «بيكر أند ماكينزي» (Baker & McKenzie) في البحرين قام بدور المستشار القانوني لابيكورب في هذا التمويل، فيما قام مكتب «أشورست إل إل بي» من مقره في الرياض بدور المستشار القانوني لأكوا باور.