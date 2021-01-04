أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في (50) منشأة تجارية سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز، وذلك بهدف دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت.

وسيتم من خلال هذا المشروع الريادي إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري وذلك لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تساهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن المشروع عدة أهداف تشمل؛ إعداد وتصميم قاعدة بيانات إستهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقارير والاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين في المنشئآت التجارية لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة.

كما تشمل أهداف المشروع؛ تحديد فرص الوفر في استهلاك الطاقة في المباني التجارية مع تحديد الاجراءات المطلوبة لتحقيقها، وتحديد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والمستفيدين منها في مجال مشاريع كفاءة الطاقة بالمنشئات التجارية،واقتراح المبادرات والممكنات المناسبة.

وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمعنيين في القطاع التجاري المبادرة بالتسجيل في المشروع من خلال الموقع الالكتروني للمركز www.seec.gov.sa، حيث سيتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.