أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن بدء التسجيل في دورات «حفظ الطاقة في المباني الحكومية» لعام 2021، والتي تنطلق شهر فبراير القادم وستنظم (عن بعد) بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستخدام منصة Microsoft Team الموجهة للمختصين والعاملين في مجال الصيانة والمشاريع والمشتريات وغيرها من الإدارات ذات العلاقة بالجهات الحكومية.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات نحو الالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وتقام على مدى أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء بعدد (50) دورة تدريبية خلال العام، وتشمل موضوعات عن أساسيات إدارة الطاقة، حفظ الطاقة في أنظمة الإنارة والأنظمة الكهربائية، وفي غلاف المباني وأنظمة التكييف وتخزين الطاقة الحرارية، إضافة إلى حفظ الطاقة في المباني الخضراء وأعمال الصيانة في ترشيد الطاقة.

ويمكن للراغبين من منسوبي الجهات الحكومية في حضور هذه الدورات الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة www.seec.gov.sa والتسجيل من خلال رابط ( دورات الجهات الحكومية).

وللمزيد من التفاصيل والاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني Gov.training@seec.gov.sa

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، فيما يعنى المسار الثاني بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم، ويهتم المسار الثالث بنشر الوعي عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها من خلال برامج ونشاطات توعوية مستدامة لمنسوبي هذه الجهات.