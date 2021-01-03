مع انطلاق عام 2021، شاركت «الدانوب أونلاين»، المنصة الرائدة لتسوق المواد الغذائية والكماليات عبر الإنترنت في المملكة، رؤيتها التسويقية عبر تطبيق «الدانوب أونلاين» على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

وقد شهدت النتائج نموا ملحوظا في عدد المستخدمين الجدد لـتطبيق "الدانوب أونلاين" في عام 2020 بنسبة 52٪ مقارنة بالعام السابق، حيث كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا إيجابيا على عادات التسوق لعملاء التطبيق عبر الإنترنت، حيث لوحظ زيادة في الطلب على المنتجات العضوية بنسبة كبيره بلغت 78٪ في عام 2020 كونها تمثل إحدى أهم الخيارات الصحية، كما ارتفع الطلب على منتجات الصحة والأنظمة الغذائية مثل الأطعمة الخالية من السكر والأسماك واللحوم عالية البروتين والأطعمة الخالية من الغلوتين والأطعمة الكاملة بنسبة 26٪ مقارنة بالعام السابق. كما لاقت منتجات العناية اليومية مثل معقمات اليدين ومنتجات تنظيف البشرة زيادة في الطلب بنسبة 68% عن عام 2019. وفيما يخص الاحتياجات اليومية للمنزل مثل الحليب والمعكرونة ومنتجات الخبز وما إلى ذلك وجد زيادة في نسبة التسوق بلغت 23% عن العام السابق.

كما أتيحت الفرصة لعملاء الدانوب أونلاين تجربة وصفات طبخ جديدة عبر خاصية مطبخ الدانوب التي تتيح للمتسوقين بتصفح الوصفات الصحية وإضافة مكوناتها إلى عربات التسوق بضغطة زر واحدة على أيقونة «الضغط لإضافة وصفة»، وقد سجلت هذه الخاصية زيادة بنسبة 132٪ خلال شهري مارس ومايو مقارنة ببقية عام 2020. علما بأن الوصفات الصحية بمكوناتها من العناصر الغذائية الهامة كانت هي الأكثر شيوعا مثل «سلطة سوبر فود المعززة للمناعة»، و «سموذي سوبر جرين المعزز للمناعة» ووصفة حلوى «كعكة الشوكولاتة الصحية».

وقال العضو المنتدب و الشريك المؤسس لتطبيق الدانوب أونلاين السيد ماجد الطحان: «أنه مع استقبالنا للعام الجديد، من المفيد أن نرصد اتجاهات تسوق المواد الغذائية و الكماليات عبر الإنترنت والتي واكبت عمليات الإغلاق في العالم والمملكة العربية السعودية كإجراء احترازي في مواجهة جائحة كوفيد -19، كما لوحظ أن هناك العديد من المتسوقين يتجهون إلى منصات التسوق عبر الإنترنت واجراء تجربة الطهي في المنزل لأول مرة، حيث بدأ العديد من عملائنا بتجربة طهي المزيد من الوصفات الجديدة في منازلهم باستخدام خاصية»مطبخ الدانوب«المتاحة عبر التطبيق وتصفح الوصفات من قائمة الوصفات الصحية التي أصبحت الأكثر شيوعا من خلال الضغط على أيقونة انقر لإضافة وصفة إلى عربة التسوق الخاصة بهم. مضيفاً «بأن هدفنا هو توصيل المواد الغذائية الطازجة في أسرع وقت ممكن لعملائنا الكرام في جميع أنحاء المملكة. كما أننا نشعر بالفخر كوننا قادرين على توفير التكنولوجيا اللازمة لجعل عملية طهي الطعام الصحي في المنزل أسهل وأمتع»