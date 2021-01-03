ما مقدار المعلومات الخاصة التي يتم تسريبها كل مرة تشارك فيها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قد يكون أكثر بكثير مما تعتقد. بالإضافة إلى ما هو واضح مثل وجهك، ووجوه أصدقائك، وصور مكانك في الخلفية، وغيرها من الأدلة المرئية، تحتوي كل صورة أيضًا على محتوى مخفي يسمى بيانات EXIF. تتضمن بيانات EXIF ​​جميع أنواع المعلومات حول الصورة نفسها، بما في ذلك فتحة الكاميرا، مصراع الكاميرا، ISO، توازن اللون الأبيض الذي استخدمته، بالإضافة إلى البيانات الحساسة مثل التاريخ والوقت والموقع الذي تم التقاط الصورة فيه. عندما تشارك صورك، فأنت تشارك أيضًا بيانات EXIF ​​هذه.

كيف يفترض بنا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون نشر هذه المعلومات في جميع أنحاء الإنترنت؟ هنا يأتي دور Photo Safe Sharing - ميزة مشاركة الصور الآمنة من هواوي. مدمجة في واجهة المستخدم EMUI 11، في كل مرة تنقر فيها على مشاركة في معرض صور هواوي على هاتفك، يمكنك الآن رؤية أيقونة زرقاء في الزاوية اليسرى العليا والتي ستظهر خيارات الخصوصية. ما عليك سوى النقر فوق الرمز ويمكنك تحديد إزالة معلومات الصورة وإزالة معلومات الموقع.

في الماضي، كان بإمكانك نظريًا القيام بذلك باستخدام الفسيفساء أو أنواع التشوهات الأخرى في تطبيقات معالجة الصور. ولكن بإمكان EMUI 11 الآن إزالة المعلومات الحساسة بأمان دون الإضرار بجودة الصورة.

تم إطلاق واجهة المستخدم EMUI 11 رسميًا في سبتمبر على سلسلة هواتف HUAWEI Mate40. منذ ذلك الحين، تم نشر EMUI 11 وميزاته الأمنية الجديدة عبر أكثر من 10 طرازات أخرى من الهواتف الذكية، بما في ذلك Huawei P40 و Mate 30 و Nova 7 و Nova 6. يمكن ترقية أجهزة MatePad Pro و MatePad Pro 5G و MatePad 10.8 اللوحية إلى نظام التشغيل الجديد هذا. تتوفر وظيفة مشاركة الصور الآمنة لجميع المستخدمين الذين يستخدمون واجهة المستخدم EMUI 11.