كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة ولجنه السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية هاني العميري، توقعات مبشره بارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة خلال إجازة منتصف العام، وذلك نظير ما ستشهده مكة خلال الأيام القليلة القادمة التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي من انتعاش الحركة الاقتصادية، وتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة.

وقدر العميري أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة خلال إحازة منتصف العام الدراسي الحالي بنحو 10 ملايين ريال تقريباً، لافتاً إلى أن هناك أكثر 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية تنتظر زوار مكة المكرمة في إجازه منتصف الفصل الدراسي.

وقال العميري أن إجازة منتصف العام الدراسي التي سيتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات بدءاً من اليوم (الخميس)، يغتنمها الكثير لقضائها في مكة المكرمة خصوصاً القاطنين في المدن التي تشهد برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وكذلك البحث عن الدفء والأجواء المعتدلة، وهو الأمر الذي سينعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة في مكة المكرمة.