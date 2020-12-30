أعلن جميل غزنوي العضو المنتدب لشركة أسواق جدة المركزية، تنفيذ وإنجاز مشروع السوق المركزي الجديد للخضار والفاكهة في جدة، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع وخلال ثلاث سنوات، وذلك بعد أن تعثر تنفيذ المشروع لسنوات طويلة.

وأوضح جميل غزنوي أنه تم تخصيص مساحة 400 ألف متر مربع للسوق المركزي للخضار والفاكهة، و2 مليون وستمائة ألف تم تخصيصها للخدمات المساندة التي تتضمن الخدمات اللوجستية والمنطقة الترفيهية، وذلك لجذب الزوار وأفراد العائلة للاستمتاع برحلة التسوق في السوق المركزي الجديد، وذلك حرصا من الشركة على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، لضمان استدامة الموارد الحيوية وتحسين مستوى المعيشة والسلامة، التي من أهدافها تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الخدمات.

وأوضح العضو المنتدب أن من أهم أهداف الشركه هي مساعدة المزارعين المحليين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياة والبيئة عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج من خلال تقنين عملية دخول المنتجات الوطنيه، والتأكد من حصولها على علامة الجوده قبل الدخول للسوق المركزي، وذلك بعد فحص واختبار المنتجات عن طريق المختبر الخاص بالسوق، الذي تعمل شركة أسواق جده على تفعيل دوره والمساهمه في وضع التشريعات اللازمه، لضمان رفع جودة المنتجات داخل السوق المركزي.

وأضاف العضو المنتدب أن الشركة رفعت رأس مالها، وذلك بهدف فتح فرص استثماريه مع القطاعين العام والخاص، والمساهمه في خلق فرص وظيفيه وعمليه للمواطنين، وتمكينهم من المساهمه وبشكل فعال في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.