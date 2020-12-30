كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، قيام 1309 منشآت تجارية باعتماد أحد البنوك الخليجية المرخص لها محليا كبنك رئيسي لتقديم خدمة «نقطة البيع» داخل المنشأة خلال نوفمبر الماضي، بعد أن كان عدد المنشآت التي قُدِمت لها هذه الخدمة خلال أكتوبر الماضي 56 منشأة فقط، ليصل عدد المنشآت حاليا إلى 1365 منشأة.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع عدد المنشآت التجارية العاملة في المملكة، إذ يبلغ إجمالي عدد المنشآت التي تقدم خدمات السداد من خلال «نقاط البيع الإلكترونية» أكثر من 693 ألف منشأة، بزيادة عدد المنشآت التي تقدم الخدمات الإلكترونية بنسبة 60.79% خلال عام كامل، فيما أدخلت أكثر من 36 ألف منشأة خلال نوفمبر الماضي خدمة الاستفادة من نقاط البيع الإلكترونية، بزيادة نسبتها 5.52% في إجمالي المنشآت، ليستحوذ البنك الخليجي الذي يقدم خدمات السداد بالبطاقات البنكية على 3.61% من إجمالي المنشآت الراغبة في الاستفادة من نقاط البيع الإلكترونية.وتوزعت مبيعات المحلات التجارية المسددة من خلال البطاقات الإلكترونية على العديد من القطاعات، أبرزها المشروبات والأطعمة التي استحوذت على 5.38 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي باستحواذها على 4.34 مليار ريال، فمجال الملابس والأحذية الذي استحوذ على 3.01 مليار ريال، ثم القطاع الصحي الذي بلغت مبيعاته 2.74 مليار ريال، وتبعه قطاع «الخدمات والسلع المتنوعة» بمبيعات إجمالية قدرها 2.7 مليار ريال، وجاء قطاع المواصلات خلفه بمبيعات تقدر قيمتها بـ1.86 مليار ريال.