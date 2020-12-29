أطلق بنك الرياض حملته الجديدة لمنتج التمويل العقاري، والتي تتيح إمكانية الحصول على التمويل خلال 10 أيام دون رسوم إدارية مع تأجيل أول 3 أقساط. للعقارات السكنية مكتملة البناء أو قيد الإنشاء الموجودة في جميع مدن ومراكز المملكة، والمكتملة بنسبة 50% على الأقل ضمن سياسة بنك الرياض الائتمانية، إضافة إلى برامج التمويل المدعوم والرهن الميسر، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

ويسعى بنك الرياض من خلال حملته الجديدة، إلى المساهمة في تمكين المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع البنوك والمتقاعدين، من تملك المسكن الملائم، عبر تسخيره لكافة الإمكانيات وتقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية لتتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية بكل يسر وسهولة، وضمن خطط سداد مرنة.

الجدير بالذكر أن برنامج «سكني» تجاوز مستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهايته بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة حتى أكتوبر الماضي، إذ يسعى إلى تمكين الأسرة السعودية من امتلاك مسكنها الأول، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.