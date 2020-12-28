يتميز القصر مول بمدينة الرياض بالهندسة المعمارية الرائعة التي تضاهي أفضل التصميمات المعمارية حول العالم، فالقصر مول من المعالم الرائعة والمتميزة للتسوق والترفيه، الذي يستضيف بداخله مجموعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، حيث تم تجهيز واجهة المركز التجاري بأكبر شاشة متحركة لعرض أبرز المنتجات، إضافة إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير التي تبلغ 85000 متر مربع، ويتألف القصر مول من 4 طوابق ويستوعب 350 متجراً للبيع بالتجزئة ومناطق ترفيهية وصالات طعام وموقف سيارات مكون من طابقين يتسع لـ2200 مركبة، ومساحة داخلية مفتوحة تبلغ 35000 متر مربع.

يقع القصر مول جنوب وسط مدينة الرياض، قبالة طريق الملك فهد مباشرة وفي حي مكتظ بالسكان وثري أيضاً. وقال الرئيس التنفيذي لـ«جيوردانو السعودية» أحمدالله عبدالهادي إن القصر مول هو أحد أكبر مراكز التسوق في الرياض، إضافة إلى أنه أحد أهم التطورات التجارية للمجموعة الشهيرة دار الأركان، مضيفاً: «إن متجرنا الرئيسي الجديد في القصر مول هو تأكيد وإصرار على التزامنا المستمر بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا، ويزيد من ثقتنا بالمملكة».

يقع متجر جيوردانو الرئيسي الذي تبلغ مساحته 224 متراً مربعاً في موقع متميز بالطابق الأول من المول، ويقدم مجموعة كاملة من منتجات جيوردانو للرجال والنساء والصغار أيضاً.

بعد 25 عاماً من النمو المستمر والتقدم الذي تحرزه هذه العلامة التجارية الشهيرة «جيوردانو» افتتحت العلامة التجارية 4 متاجر جديدة هذا العام وتخطط لطرح بعض التصاميم الجديدة في متاجرها بجميع أنحاء المملكة.