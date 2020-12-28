أطلق بنك البلاد خدمة فتح الحساب الجاري للأفراد، بطريقة رقمية عبر تطبيق البلاد للأجهزة الذكية من أي مكان وخلال وقت قصير، دون الحاجة إلى زيارة الفرع نهائياً أو تقديم أي مستندات، ودون الحاجة للتوقيع على أي مستند لفتح الحساب. ويأتي ذلك ضمن خطة البنك للتحول الرقمي، لتوفير جميع الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر بطريقة رقمية متقدمة ومبتكرة لجميع العملاء الكرام.



وقال عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: «بعد النجاح الكبير الذي حققه بنك البلاد في تقديم العديد من الخدمات المتطورة التي تقدم لأول مرة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط منها إطلاق خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية كأول بنك من خلال موقع البلاد الإلكتروني www.bankalbilad.com و خدمة فتح عضوية إنجاز عبر تطبيق إنجاز كأول تطبيق متخصص للحوالات الدولية، قام البنك بإطلاق خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية لعملائنا الكرام من الأفراد عبر تطبيق البلاد للأجهزة الذكية.



وسيستمر بنك البلاد في تقديم العديد من المبادرات الرقمية المبتكرة لتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. ونفخر دائماً في بنك البلاد بتقديم خدمات رقمية مبتكرة حديثة، تدعم وتساهم في تعزيز القطاع المالي وخدمة الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية 2030، في تعزيز وزيادة التعاملات البنكية الرقمية».



وأوضح العنيزان: «أن البنك سيستمر في ريادته في تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية، وخدمات المدفوعات عبر التطبيقات الذكية، الذكاء الاصطناعي والاستفادة من كل ما هو جديد في عالم الخدمات الرقمية».



بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي يتجاوز عددها 151 فرعاً إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات في «الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج»، تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية عبر ذراع الحوالات المالية إنجاز من خلال أكثر من 180 مركزاً في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية Enjaz Self Service Machine والتي يبلغ عددها أكثر من 80 جهازاً، كما يقدم خدماته للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر عدة مراكز متخصصة يتجاوز عددها أكثر من 10 مراكز في (الرياض - جدة - الدمام - الأحساء - أبها - مكة المكرمة - القصيم - حائل - الجبيل - الخفجي)، وعبر هاتف البلاد للأعمال 8001237777 والبريد الإلكتروني لمصرفية الأعمال SME@bankalbilad.com، بالإضافة إلى شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل «البلاد نت»، وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية وتطبيق إنجاز للأجهزة الذكية للحوالات الدولية.



ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002، وخدمة التواصل عبر تطبيق واتس اب على الرقم 966920001002+ والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad@



/ @Enjazalbilad عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستجرام» و«لينكد إن» و«سناب شات».